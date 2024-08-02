Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сериал "Библиотекарь" получит второй сезон
Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем и заговорила о разлуке
Телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать личную жизнь
Актёр Райан Рейнольдс назвал отцовство своей суперсилой
Почему нужно сдавать анализы перед отпуском?
Названы 4 самых популярных филлера для губ
Советы, как выбрать стол для кухни
Актёр Павел Табаков закрутил роман с пиарщицей Ксенией Ермоленко
Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони
Приготовьте салат Цезарь с курицей по классическому рецепту

Рецепт салат Цезарь классический с курицей

1:55
Еда

Салат Цезарь назван по имени шеф-повара Цезаря Кардини, который, по легенде, приготовил и угостил голливудских актёров салатом из того, что было.

Рецепт салат Цезарь классический с курицей
Фото: flickr.com by Jose Nicdao, CC BY 2.0

На 4 порции потребуется: 400 г салата Романо, можно взять Айсберг, 280 г куриного филе, 10 помидоров черри, 220 г батона, 80 г пармезана, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. растительного масла, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Для соуса: 60 мл оливкового масла, 20 г пармезана, 1 яйцо, 2 ч. л. горчицы, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. сахара, 0.5 ч. л. соли.

Приготовление:

  1. Батон нарежьте на небольшие кубики.
  2. На сковороду налейте растительное масло, положите раздавленный зубчик чеснока и нарезанный батон, перемешайте. Обжаривайте хлеб на минимальном огне до хрустящего состояния, периодически перемешивая.
  3. Куриное филе нарежьте на кусочки одинакового размера, посолите и поперчите.
  4. Обжарьте филе с двух сторон до золотистой корочки. Остудите.
  5. Яйцо поместите в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте его на 1-2 минуты.
  6. В миску разбейте подготовленное яйцо, добавьте сыр пармезан, горчицу, сахар, соль, оливковое масло и измельчённый чеснок. Взбейте.
  7. Листья салата порвите, положите на дно миски. Полейте соусом.
  8. Положите кусочки курицы и нарезанные помидоры.
  9. Сверху добавьте сухарики. Посыпьте тёртым пармезаном. И снова полейте весь салат соусом.

Сразу же подайте на стол.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Актёр Павел Табаков закрутил роман с пиарщицей Ксенией Ермоленко
Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони
Там мужчины бьют женщин: Джоан Роулинг возмущена Олимпиадой в Париже
Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников
Blizzard открывает бесплатный доступ к World of Warcraft
Названы лучшие силовые виды спорта
ЦБ понизил официальный курс доллара до уровня 85,78 рубля
Актриса Лиза Арзамасова показала вечеринку в честь выхода в декрет
Даже после сбора урожая смородина и крыжовник нуждаются в уходе
Жемчужина коллекционеров: уникальный Shelby Cobra оценили в 1,5 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников