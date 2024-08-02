Приготовьте салат Цезарь с курицей по классическому рецепту

Рецепт салат Цезарь классический с курицей

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат Цезарь назван по имени шеф-повара Цезаря Кардини, который, по легенде, приготовил и угостил голливудских актёров салатом из того, что было.

Фото: flickr.com by Jose Nicdao, CC BY 2.0

На 4 порции потребуется: 400 г салата Романо, можно взять Айсберг, 280 г куриного филе, 10 помидоров черри, 220 г батона, 80 г пармезана, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. растительного масла, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Для соуса: 60 мл оливкового масла, 20 г пармезана, 1 яйцо, 2 ч. л. горчицы, 1 зубчик чеснока, 1 ч. л. сахара, 0.5 ч. л. соли.

Приготовление:

Батон нарежьте на небольшие кубики. На сковороду налейте растительное масло, положите раздавленный зубчик чеснока и нарезанный батон, перемешайте. Обжаривайте хлеб на минимальном огне до хрустящего состояния, периодически перемешивая. Куриное филе нарежьте на кусочки одинакового размера, посолите и поперчите. Обжарьте филе с двух сторон до золотистой корочки. Остудите. Яйцо поместите в стакан и залейте крутым кипятком. Оставьте его на 1-2 минуты. В миску разбейте подготовленное яйцо, добавьте сыр пармезан, горчицу, сахар, соль, оливковое масло и измельчённый чеснок. Взбейте. Листья салата порвите, положите на дно миски. Полейте соусом. Положите кусочки курицы и нарезанные помидоры. Сверху добавьте сухарики. Посыпьте тёртым пармезаном. И снова полейте весь салат соусом.

Сразу же подайте на стол.