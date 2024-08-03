Простой рецепт маринованных огурцов: они получаются очень вкусными, слегка сладковатыми

Самые простые маринованные огурцы: минимум ингредиентов, отличный результат

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт маринованных огурцов с чесноком — один из самых простых. Вам понадобятся только вода, сахар, соль, уксус и сами огурцы. Никаких других ингредиентов не нужно. Овощи получаются сладковатыми и очень вкусными.

Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Ингредиенты рассчитаны на одну банку объёмом 1,5 литра.

Ингредиенты:

1 кг огурцов,

500 мл воды,

3 зубчика чеснока,

100 г сахара,

100 мл уксуса (9%),

1 ст. л. соли.

Приготовление