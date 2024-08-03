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Простой рецепт маринованных огурцов: они получаются очень вкусными, слегка сладковатыми

Самые простые маринованные огурцы: минимум ингредиентов, отличный результат

1:20
Еда

Этот рецепт маринованных огурцов с чесноком — один из самых простых. Вам понадобятся только вода, сахар, соль, уксус и сами огурцы. Никаких других ингредиентов не нужно. Овощи получаются сладковатыми и очень вкусными.

Самые простые маринованные огурцы: минимум ингредиентов, отличный результат
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0

Ингредиенты рассчитаны на одну банку объёмом 1,5 литра.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов,
  • 500 мл воды,
  • 3 зубчика чеснока,
  • 100 г сахара,
  • 100 мл уксуса (9%),
  • 1 ст. л. соли.

Приготовление

  1. В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и уксус. Доведите до кипения, помешивая. Затем остудите.
  2. В стерилизованную банку положите чеснок и огурцы. Залейте маринадом и накройте стерилизованной крышкой.
  3. На дно кастрюли положите полотенце, поставьте туда банку и влейте воду. Её должно быть столько, чтобы она доходила до плечиков банки.
  4. После закипания стерилизуйте банку 10-15 минут. Следите за цветом огурцов — они должны потемнеть.
  5. Закатайте банку, переверните и укутайте. Когда маринованные огурцы остынут, храните их в прохладном месте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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