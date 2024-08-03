Простой рецепт маринованных огурцов: они получаются очень вкусными, слегка сладковатыми

Этот рецепт маринованных огурцов с чесноком — один из самых простых. Вам понадобятся только вода, сахар, соль, уксус и сами огурцы. Никаких других ингредиентов не нужно. Овощи получаются сладковатыми и очень вкусными.
Фото: commons.wikimedia.org by US Embassy Canada, CC BY 2.0
Ингредиенты рассчитаны на одну банку объёмом 1,5 литра.
Ингредиенты:
1 кг огурцов,
500 мл воды,
3 зубчика чеснока,
100 г сахара,
100 мл уксуса (9%),
1 ст. л. соли.
Приготовление
В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и уксус. Доведите до кипения, помешивая. Затем остудите.
В стерилизованную банку положите чеснок и огурцы. Залейте маринадом и накройте стерилизованной крышкой.
На дно кастрюли положите полотенце, поставьте туда банку и влейте воду. Её должно быть столько, чтобы она доходила до плечиков банки.
После закипания стерилизуйте банку 10-15 минут. Следите за цветом огурцов — они должны потемнеть.
Закатайте банку, переверните и укутайте. Когда маринованные огурцы остынут, храните их в прохладном месте.