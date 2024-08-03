Простая и быстрая солянка с колбасой: готовим ресторанное блюдо всего за 50 минут

Простая и быстрая солянка с колбасой и солёными огурцами — идеальный вариант для сытного обеда. Этот наваристый и ароматный суп готовится всего за 50 минут и состоит из доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление
Нарежьте лук мелкими кусочками, колбасу и копчёности — соломкой или кубиками. Морковь и огурцы натрите на крупной тёрке.
В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости.
Добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты. Затем жарьте ещё столько же вместе с мясом.
Закиньте огурцы и, помешивая, готовьте 2-3 минуты.
Положите томатную пасту к овощам. Продолжайте помешивать и готовить ещё примерно 5 минут.
Залейте всё горячей водой или бульоном. После закипания варите на среднем или умеренном огне примерно 5 минут.
Добавьте в суп каперсы, оливки и рассол. Попробуйте на вкус, слегка посолите и поперчите. Проварите ещё 4-5 минут.
При подаче добавьте в солянку рубленую зелень и ломтик лимона.
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