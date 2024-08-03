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Простая и быстрая солянка с колбасой: готовим ресторанное блюдо всего за 50 минут

Простая солянка с колбасой: идеальное решение, если у вас осталась мясная нарезка

1:51
Еда

Простая и быстрая солянка с колбасой и солёными огурцами — идеальный вариант для сытного обеда. Этот наваристый и ароматный суп готовится всего за 50 минут и состоит из доступных ингредиентов.

Простая солянка с колбасой: идеальное решение, если у вас осталась мясная нарезка
Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • репчатый лук — 1 шт.;
  • колбаса и копчёности — 500-550 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • солёные огурцы — 3-4 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. ложки;
  • томатная паста — 1-1,5 ст. ложки;
  • вода или мясной бульон — 1500 мл;
  • каперсы — 1-2 ст. ложки;
  • маслины и оливки без косточек — 70-80 г;
  • огуречный рассол — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу;
  • зелень — по вкусу;
  • лимон — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук мелкими кусочками, колбасу и копчёности — соломкой или кубиками. Морковь и огурцы натрите на крупной тёрке.
В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости.
Добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты. Затем жарьте ещё столько же вместе с мясом.
Закиньте огурцы и, помешивая, готовьте 2-3 минуты.
Положите томатную пасту к овощам. Продолжайте помешивать и готовить ещё примерно 5 минут.
Залейте всё горячей водой или бульоном. После закипания варите на среднем или умеренном огне примерно 5 минут.
Добавьте в суп каперсы, оливки и рассол. Попробуйте на вкус, слегка посолите и поперчите. Проварите ещё 4-5 минут.
При подаче добавьте в солянку рубленую зелень и ломтик лимона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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