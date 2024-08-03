Простая и быстрая солянка с колбасой: готовим ресторанное блюдо всего за 50 минут

Простая солянка с колбасой: идеальное решение, если у вас осталась мясная нарезка

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Простая и быстрая солянка с колбасой и солёными огурцами — идеальный вариант для сытного обеда. Этот наваристый и ароматный суп готовится всего за 50 минут и состоит из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trzewik, CC BY 4.0

Ингредиенты:

репчатый лук — 1 шт.;

колбаса и копчёности — 500-550 г;

морковь — 1 шт.;

солёные огурцы — 3-4 шт.;

растительное масло — 2 ст. ложки;

томатная паста — 1-1,5 ст. ложки;

вода или мясной бульон — 1500 мл;

каперсы — 1-2 ст. ложки;

маслины и оливки без косточек — 70-80 г;

огуречный рассол — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

зелень — по вкусу;

лимон — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук мелкими кусочками, колбасу и копчёности — соломкой или кубиками. Морковь и огурцы натрите на крупной тёрке.

В кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости.

Добавьте морковь и готовьте ещё 3 минуты. Затем жарьте ещё столько же вместе с мясом.

Закиньте огурцы и, помешивая, готовьте 2-3 минуты.

Положите томатную пасту к овощам. Продолжайте помешивать и готовить ещё примерно 5 минут.

Залейте всё горячей водой или бульоном. После закипания варите на среднем или умеренном огне примерно 5 минут.

Добавьте в суп каперсы, оливки и рассол. Попробуйте на вкус, слегка посолите и поперчите. Проварите ещё 4-5 минут.

При подаче добавьте в солянку рубленую зелень и ломтик лимона.