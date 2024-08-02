Как приготовить хрустящую и вкусную цветную капусту в панировочных сухарях

Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста в панировочных сухарях — прекрасный гарнир ко многим блюдам. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт хрустящей и вкусной цветной капусты.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Ингредиенты:

Цветная капуста — 500 г

Яйцо — 2 шт.

Мука — 50 г

Панировочные сухари — 80 г

Подсолнечное масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление: