Как приготовить хрустящую и вкусную цветную капусту в панировочных сухарях
Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях
1:10
Цветная капуста в панировочных сухарях — прекрасный гарнир ко многим блюдам. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт хрустящей и вкусной цветной капусты.
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- Цветная капуста — 500 г
- Яйцо — 2 шт.
- Мука — 50 г
- Панировочные сухари — 80 г
- Подсолнечное масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Разобрать цветную капусту на соцветия.
- В кастрюлю налить воды и добавить соль. Довести до кипения. Добавить в воду цветную капусту и варить на среднем огне в течение 5 минут.
- Вынуть ингредиент из кастрюли. Дать стечь воде.
- В первой миске взбить яйца и добавить соль. Во вторую положить муку, а в третью — насыпать панировочные сухари.
- Обвалять цветную капусту в муке, а затем погрузить её в яичную массу. Обсыпать овощи панировочными сухарями.
- На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить цветную капусту до золотистой корочки. Блюдо готово!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру