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Как приготовить хрустящую и вкусную цветную капусту в панировочных сухарях

Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях

1:10
Еда

Цветная капуста в панировочных сухарях — прекрасный гарнир ко многим блюдам. Готовить её довольно просто. Раскрываем рецепт хрустящей и вкусной цветной капусты.

Рецепт хрустящей цветной капусты в панировочных сухарях
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 500 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Панировочные сухари — 80 г
  • Подсолнечное масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Разобрать цветную капусту на соцветия. 
  2. В кастрюлю налить воды и добавить соль. Довести до кипения. Добавить в воду цветную капусту и варить на среднем огне в течение 5 минут.
  3. Вынуть ингредиент из кастрюли. Дать стечь воде.
  4. В первой миске взбить яйца и добавить соль. Во вторую положить муку, а в третью — насыпать панировочные сухари.
  5. Обвалять цветную капусту в муке, а затем погрузить её в яичную массу. Обсыпать овощи панировочными сухарями.
  6. На сковороду налить подсолнечное масло и обжарить цветную капусту до золотистой корочки. Блюдо готово!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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