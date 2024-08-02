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Классические тефтельки в томатном соусе: необыкновенно вкусно с любым гарниром

Тефтельки в томатном соусе: беспроигрышное горячее, которое нравится всем

1:36
Еда

Тефтели в томатном соусе — популярное и вкусное блюдо, которое легко приготовить. Вот классический рецепт мясных тефтелей в томатном соусе.

Тефтельки в томатном соусе: беспроигрышное горячее, которое нравится всем
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 500 г любого мясного фарша;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 1 морковь;
  • 125 г риса;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 4 лавровых листа;
  • 6 горошин чёрного перца;
  • Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки для подливки и ещё немного для обваливания тефтелей;
  • Растительное масло для жарки;
  • 2-3 столовые ложки муки.

Способ приготовления

  1. Отварите рис почти до готовности и остудите его до комнатной температуры.
  2. Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на средней тёрке.
  3. Смешайте фарш с половиной лука, солью, чёрным перцем и небольшим количеством моркови и риса.
  4. Сформируйте тефтели, обваляйте их в муке и обжарьте до хрустящей корочки в раскалённом растительном масле.
  5. Добавьте в сковороду остатки лука и моркови и тушите массу 5 минут.
  6. Разведите томатную пасту в половине литра воды, добавьте муку, соль, сахар и специи и перемешайте до исчезновения комочков.
  7. Залейте тефтели соусом и тушите на слабом огне 35-40 минут.
  8. Выключите огонь и дайте блюду настояться 15 минут.
  9. Подавайте тефтели с соусом и гарниром, посыпав свежей зеленью.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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