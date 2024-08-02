Классические тефтельки в томатном соусе: необыкновенно вкусно с любым гарниром
Тефтельки в томатном соусе: беспроигрышное горячее, которое нравится всем
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Тефтели в томатном соусе — популярное и вкусное блюдо, которое легко приготовить. Вот классический рецепт мясных тефтелей в томатном соусе.
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 500 г любого мясного фарша;
- 1 головка репчатого лука;
- 1 морковь;
- 125 г риса;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 4 лавровых листа;
- 6 горошин чёрного перца;
- Соль и чёрный молотый перец по вкусу;
- 1 чайная ложка сахара;
- 3 столовые ложки пшеничной муки для подливки и ещё немного для обваливания тефтелей;
- Растительное масло для жарки;
- 2-3 столовые ложки муки.
Способ приготовления
- Отварите рис почти до готовности и остудите его до комнатной температуры.
- Нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на средней тёрке.
- Смешайте фарш с половиной лука, солью, чёрным перцем и небольшим количеством моркови и риса.
- Сформируйте тефтели, обваляйте их в муке и обжарьте до хрустящей корочки в раскалённом растительном масле.
- Добавьте в сковороду остатки лука и моркови и тушите массу 5 минут.
- Разведите томатную пасту в половине литра воды, добавьте муку, соль, сахар и специи и перемешайте до исчезновения комочков.
- Залейте тефтели соусом и тушите на слабом огне 35-40 минут.
- Выключите огонь и дайте блюду настояться 15 минут.
- Подавайте тефтели с соусом и гарниром, посыпав свежей зеленью.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру