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Просто испортите вкус: многие не знают, какой продукт нельзя хранить в холодильнике

Советы, какие продукты лучше не хранить в холодильнике

1:27
Еда

Не многие знают, что не все продукты можно хранить в холодильнике. Хранение в холодильнике часто вредит вкусу и свойствам продуктов питания.

Советы, какие продукты лучше не хранить в холодильнике
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Не храните незрелые авокадо в холодильнике, так как они достигают спелости только при комнатной температуре.

Листья базилика быстро портятся и буреют при низких температурах. Поэтому храните зелень в стакане с водой на кухне. Огурцы лучше хранятся при комнатной температуре, чем в холодильнике. Через три дня овощи теряют свою текстуру и начинают портиться.

Если хранить лук в холодильнике, то овощ быстро заплесневеет из-за повышенной влажности и гнили. Чеснок также теряет свою текстуру и начинает прорастать.

Помидоры и картофель следует хранить при комнатной температуре. Содержащийся в картофеле крахмал при воздействии низких температур превращается в сахар, тем самым значительно изменяя вкусовые качества продукта.

Какие фрукты не нужно хранить в холодильнике

Этилен, который содержится в яблоках, способствует быстрому созреванию фруктов и овощей поблизости.

Недозрелые бананы, авокадо, манго, киви и гранаты не дозревают при низких температурах и портятся. При этом спелые плоды, находясь в холодильнике, теряют свои питательные вещества.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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