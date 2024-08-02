Просто испортите вкус: многие не знают, какой продукт нельзя хранить в холодильнике

Советы, какие продукты лучше не хранить в холодильнике

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Не многие знают, что не все продукты можно хранить в холодильнике. Хранение в холодильнике часто вредит вкусу и свойствам продуктов питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, CC BY-SA 4.0

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Не храните незрелые авокадо в холодильнике, так как они достигают спелости только при комнатной температуре.

Листья базилика быстро портятся и буреют при низких температурах. Поэтому храните зелень в стакане с водой на кухне. Огурцы лучше хранятся при комнатной температуре, чем в холодильнике. Через три дня овощи теряют свою текстуру и начинают портиться.

Если хранить лук в холодильнике, то овощ быстро заплесневеет из-за повышенной влажности и гнили. Чеснок также теряет свою текстуру и начинает прорастать.

Помидоры и картофель следует хранить при комнатной температуре. Содержащийся в картофеле крахмал при воздействии низких температур превращается в сахар, тем самым значительно изменяя вкусовые качества продукта.

Какие фрукты не нужно хранить в холодильнике

Этилен, который содержится в яблоках, способствует быстрому созреванию фруктов и овощей поблизости.

Недозрелые бананы, авокадо, манго, киви и гранаты не дозревают при низких температурах и портятся. При этом спелые плоды, находясь в холодильнике, теряют свои питательные вещества.