Просто испортите вкус: многие не знают, какой продукт нельзя хранить в холодильнике

Не многие знают, что не все продукты можно хранить в холодильнике. Хранение в холодильнике часто вредит вкусу и свойствам продуктов питания.
Не храните незрелые авокадо в холодильнике, так как они достигают спелости только при комнатной температуре.
Листья базилика быстро портятся и буреют при низких температурах. Поэтому храните зелень в стакане с водой на кухне. Огурцы лучше хранятся при комнатной температуре, чем в холодильнике. Через три дня овощи теряют свою текстуру и начинают портиться.
Если хранить лук в холодильнике, то овощ быстро заплесневеет из-за повышенной влажности и гнили. Чеснок также теряет свою текстуру и начинает прорастать.
Помидоры и картофель следует хранить при комнатной температуре. Содержащийся в картофеле крахмал при воздействии низких температур превращается в сахар, тем самым значительно изменяя вкусовые качества продукта.
Этилен, который содержится в яблоках, способствует быстрому созреванию фруктов и овощей поблизости.
Недозрелые бананы, авокадо, манго, киви и гранаты не дозревают при низких температурах и портятся. При этом спелые плоды, находясь в холодильнике, теряют свои питательные вещества.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.