В Союзе потребителей объяснили большое количество фальсификата мёда в торговых сетях

Исследование Россельхознадзора обнаружило фальсификацию в 16 образцах мёда, представленных в ведущих торговых сетях РФ. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.
Выяснилось, что производители часто добавляют в продукцию сироп и собирают из ульев незрелый мёд (с низким содержанием пролина). Также оказалось, что уровень ферментов, выделяемых пчелой при переработке нектара в мёд, не позволяет считать продукт натуральным.
Содержание сахарного сиропа было обнаружено в мёде торговых марок:
Низкое содержание пролина, добавление сахара или перегрев мёда обнаружено в марках "Дедушкин улей” (липовый), "365 дней” (цветочный), "Медовый край” (липовый), "Наша Сибирь” (цветочный "Полевые просторы”), О'кей Daily (цветочный) и "Просто” (разнотравье).
По итогам исследования Россельхознадзор вынес предостережение трём компаниям-производителям, а Росаккредитация аннулировала декларации о соответствии для мёда брендов "Ваш выбор" и "Медовая долина".
Шелищ подчеркнул, что разбавленный сиропом продукт является уже не мёдом, а фальсификатом. По мнению эксперта, такое количество ненастоящего мёда в магазинах связано в тем, что продавцов привлекают низкие цены на продукцию.
"Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации", — пояснил он.
Эксперт отметил, что недобросовестных поставщиков Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) должна включать в чёрные списки, а потребителей следует информировать о том, какие сети занимаются продажей фальсификата.
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