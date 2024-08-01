В Союзе потребителей объяснили большое количество фальсификата мёда в торговых сетях

Эксперт Шелищ: торговые сети поощряют производителей мёда к фальсификации

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Исследование Россельхознадзора обнаружило фальсификацию в 16 образцах мёда, представленных в ведущих торговых сетях РФ. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ.

Фото: Adobe Stock by photosaint, PDM

Выяснилось, что производители часто добавляют в продукцию сироп и собирают из ульев незрелый мёд (с низким содержанием пролина). Также оказалось, что уровень ферментов, выделяемых пчелой при переработке нектара в мёд, не позволяет считать продукт натуральным.

Содержание сахарного сиропа было обнаружено в мёде торговых марок:

"Медовая долина” (цветочный),

"Каждый день” (гречишный),

Spar (цветочный),

"365 дней” (цветочный),

"Наша Сибирь” (цветочный "Полевые просторы” и "Горный”),

"Дедушкин улей” (липовый),

О'кей Daily (цветочный),

"Просто” (разнотравье),

"Медовый край” (разнотравье и липовый),

"Медовая долина” (липовый).

Низкое содержание пролина, добавление сахара или перегрев мёда обнаружено в марках "Дедушкин улей” (липовый), "365 дней” (цветочный), "Медовый край” (липовый), "Наша Сибирь” (цветочный "Полевые просторы”), О'кей Daily (цветочный) и "Просто” (разнотравье).

По итогам исследования Россельхознадзор вынес предостережение трём компаниям-производителям, а Росаккредитация аннулировала декларации о соответствии для мёда брендов "Ваш выбор" и "Медовая долина".

Шелищ подчеркнул, что разбавленный сиропом продукт является уже не мёдом, а фальсификатом. По мнению эксперта, такое количество ненастоящего мёда в магазинах связано в тем, что продавцов привлекают низкие цены на продукцию.

"Нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за это несет продавец. Происходит такое, потому что продавцы предпочитают поставщиков, предлагающих более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то фактически они стимулируют поставщиков к фальсификации", — пояснил он.

Эксперт отметил, что недобросовестных поставщиков Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) должна включать в чёрные списки, а потребителей следует информировать о том, какие сети занимаются продажей фальсификата.