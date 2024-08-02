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Как приготовить вкусные и полезные кабачковые лодочки с куриной грудкой и помидорами: пошаговый рецепт

Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки

Еда

Давно известно, что на ужин лучше употреблять овощи, но не каждый может насытиться одной лишь клетчаткой.

Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки
Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Поэтому стоит совместить полезное с приятным и приготовить кабачковые лодочки.

Для этого понадобятся:

  • Кабачки (цукини) — 2 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Твердый сыр — 70 г.
  • Сметана — 1-2 ст. л.
  • Чеснок, соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Вымойте кабачки, разрежьте их вдоль на две половинки и удалите семена.
  2. Нарежьте куриное филе и помидор мелкими кубиками.
  3. Смешайте мясо, помидоры, сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
  4. Наполните кабачковые лодочки полученной смесью и выложите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
  5. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 40 минут.
  6. Достаньте кабачки, посыпьте их тертым сыром и запекайте еще 10-15 минут.

Подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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