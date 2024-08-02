Как приготовить вкусные и полезные кабачковые лодочки с куриной грудкой и помидорами: пошаговый рецепт
Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки
Давно известно, что на ужин лучше употреблять овощи, но не каждый может насытиться одной лишь клетчаткой.
Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0
Поэтому стоит совместить полезное с приятным и приготовить кабачковые лодочки.
Для этого понадобятся:
- Кабачки (цукини) — 2 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Куриная грудка — 1 шт.
- Твердый сыр — 70 г.
- Сметана — 1-2 ст. л.
- Чеснок, соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымойте кабачки, разрежьте их вдоль на две половинки и удалите семена.
- Нарежьте куриное филе и помидор мелкими кубиками.
- Смешайте мясо, помидоры, сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
- Наполните кабачковые лодочки полученной смесью и выложите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 40 минут.
- Достаньте кабачки, посыпьте их тертым сыром и запекайте еще 10-15 минут.
Подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру