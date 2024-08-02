Как приготовить вкусные и полезные кабачковые лодочки с куриной грудкой и помидорами: пошаговый рецепт

Как приготовить вкуснейшие кабачковые лодочки

Давно известно, что на ужин лучше употреблять овощи, но не каждый может насытиться одной лишь клетчаткой.

Фото: flickr.com by nociveglia, CC BY 2.0

Поэтому стоит совместить полезное с приятным и приготовить кабачковые лодочки.

Для этого понадобятся:

Кабачки (цукини) — 2 шт.

Помидор — 1 шт.

Куриная грудка — 1 шт.

Твердый сыр — 70 г.

Сметана — 1-2 ст. л.

Чеснок, соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Вымойте кабачки, разрежьте их вдоль на две половинки и удалите семена. Нарежьте куриное филе и помидор мелкими кубиками. Смешайте мясо, помидоры, сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Наполните кабачковые лодочки полученной смесью и выложите их в форму для запекания, смазанную растительным маслом. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте 40 минут. Достаньте кабачки, посыпьте их тертым сыром и запекайте еще 10-15 минут.

Подавайте к столу горячими. Приятного аппетита!