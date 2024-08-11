Правда о завтраке: почему женщины не должны его пропускать

Почему завтрак жизненно важен для женского здоровья

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Завтрак играет важную роль в поддержании здоровья и запускает метаболизм, заряжая энергией на весь день. Однако многие люди пренебрегают завтраком из-за нехватки времени или отсутствия аппетита утром.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Особенно это касается мужчин, для которых пропуск завтрака может быть полезным. Для женщин отсутствие утреннего приема пищи несет серьезные риски: снижается фертильность, уровень сахара в крови, нарушается менструальный цикл.

Завтрак особенно важен для женского здоровья, так как он запускает выработку гормонов, поддерживающих настроение и общее состояние организма.

Рекомендуется начинать день с еды, богатой белками, полезными жирами и молочной продукцией. Пропуск завтрака может привести к негативным последствиям для организма, поэтому даже легкий завтрак лучше, чем его отсутствие.