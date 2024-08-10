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Ежедневное употребление сливочного масла: реальная угроза здоровью

Полезно или опасно: все о ежедневном употреблении сливочного масла
1:17
Еда

Сливочное масло, производимое из коровьего молока или сливок, делится на соленое и несоленое и является важным ингредиентом в кулинарии и кондитерском деле. Оно содержит полезные жиры, витамины A, E и K, а также конъюгированную линолевую кислоту, способствующую снижению веса.

Полезно или опасно: все о ежедневном употреблении сливочного масла
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Витамины в сливочном масле поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей, а бета-каротин снижает риск онкологических заболеваний. Масло может предотвращать диабет 2 типа и разрушение зубов благодаря высокому содержанию витамина B12.

Однако, частое употребление масла может привести к повышению уровня триглицеридов и холестерина, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний и панкреатита. В одной столовой ложке масла содержится около 102 калорий, что может привести к превышению дневного калоража и набору веса.

Медики предупреждают, что ежедневное употребление масла должно быть умеренным, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Рекомендуется замена насыщенных жиров масла на полиненасыщенные, например, оливковое масло, для облегчения работы сердца.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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