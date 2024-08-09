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Белые или коричневые яйца: коричневые яйца дороже, но стоит ли переплачивать

Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
1:25
Еда

Многие полагают, что коричневые яйца полезнее из-за лучшего питания кур и их условий содержания. Другие считают, что белые яйца вкуснее и содержат больше белка. На самом деле, это миф. Исследования показывают, что белые и коричневые яйца идентичны по питательной ценности и вкусу.

Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0

Белки, углеводы, жиры, витамины и минералы распределяются одинаково в обоих видах яиц. Цвет яйца зависит от породы курицы и пигментов в её организме, не влияя на питательные свойства. Курицы, питающиеся естественными кормами и живущие в благоприятных условиях, дают более вкусные и полезные яйца независимо от их цвета.

Коричневые яйца часто дороже, но это связано с большими затратами на содержание кур, а не с их качеством. Яйца в целом являются ценным продуктом для здоровья: они способствуют снижению веса, полезны для сердца, зрения и мозга благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

Витамин А и вещества в желтке улучшают зрение, а холин в яйцах поддерживает работу мозга и снижает риск деменции. Таким образом, при выборе яиц стоит обращать внимание на условия содержания кур и их корм, а не на цвет скорлупы.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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