Белые или коричневые яйца: коричневые яйца дороже, но стоит ли переплачивать

Какие из яиц более полезные: белые или коричневые

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие полагают, что коричневые яйца полезнее из-за лучшего питания кур и их условий содержания. Другие считают, что белые яйца вкуснее и содержат больше белка. На самом деле, это миф. Исследования показывают, что белые и коричневые яйца идентичны по питательной ценности и вкусу.

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Белки, углеводы, жиры, витамины и минералы распределяются одинаково в обоих видах яиц. Цвет яйца зависит от породы курицы и пигментов в её организме, не влияя на питательные свойства. Курицы, питающиеся естественными кормами и живущие в благоприятных условиях, дают более вкусные и полезные яйца независимо от их цвета.

Коричневые яйца часто дороже, но это связано с большими затратами на содержание кур, а не с их качеством. Яйца в целом являются ценным продуктом для здоровья: они способствуют снижению веса, полезны для сердца, зрения и мозга благодаря высокому содержанию витаминов и минералов.

Витамин А и вещества в желтке улучшают зрение, а холин в яйцах поддерживает работу мозга и снижает риск деменции. Таким образом, при выборе яиц стоит обращать внимание на условия содержания кур и их корм, а не на цвет скорлупы.