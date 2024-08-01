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Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Сочное мясо по-французски

1:04
Еда

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0

На 4 порции понадобится: 600 г филе курицы или индейки, 3 картофелины, 1 луковица, 3 помидора, 200 г сыра полутвёрдого, 250 г сметаны, 1 ст. л. растительного масла, соль и душистый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Мясо нарезать на куски одинакового размера поперёк волокон, слегка отбить специальным молоточком.
  2. Картофель нарезать поперёк на тонкие кружочки, лук — полукольцами.
  3. Картофель и лук положить на дно формы, посолить, налить масло и перемешать.
  4. Сверху положить мясо, посолить.
  5. Помидоры, нарезанные кружочками, выложить на слой мяса.
  6. Сыр натереть на крупной тёрке, посыпать на помидоры, сверху положить сметану.
  7. Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов минут 40-60 до мягкости картошки.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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