Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
Сочное мясо по-французски
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Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.
Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0
На 4 порции понадобится: 600 г филе курицы или индейки, 3 картофелины, 1 луковица, 3 помидора, 200 г сыра полутвёрдого, 250 г сметаны, 1 ст. л. растительного масла, соль и душистый перец по вкусу.
Процесс приготовления:
- Мясо нарезать на куски одинакового размера поперёк волокон, слегка отбить специальным молоточком.
- Картофель нарезать поперёк на тонкие кружочки, лук — полукольцами.
- Картофель и лук положить на дно формы, посолить, налить масло и перемешать.
- Сверху положить мясо, посолить.
- Помидоры, нарезанные кружочками, выложить на слой мяса.
- Сыр натереть на крупной тёрке, посыпать на помидоры, сверху положить сметану.
- Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов минут 40-60 до мягкости картошки.
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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру