Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Сочное мясо по-французски

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0

На 4 порции понадобится: 600 г филе курицы или индейки, 3 картофелины, 1 луковица, 3 помидора, 200 г сыра полутвёрдого, 250 г сметаны, 1 ст. л. растительного масла, соль и душистый перец по вкусу.

Процесс приготовления: