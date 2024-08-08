Магний — жизненно важный элемент для организма, который положительно влияет на уровень сахара в крови, здоровье костей, артериальное давление и работу сердца. Он укрепляет центральную нервную систему и повышает уровень энергии.
Для поддержания нормального уровня магния женщинам рекомендуется потреблять 310-320 мг в день, а мужчинам — 400-420 мг. Дефицит магния может проявляться через усталость, снижение аппетита, слабость, проблемы со сном, тошноту и выпадение волос, а в дальнейшем привести к аномальным сердечным ритмам, коронарным спазмам и мышечным судорогам.
Для предотвращения этих негативных последствий следует включать в рацион:
Эти продукты богаты магнием и другими полезными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, нервной системы и общее самочувствие.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.