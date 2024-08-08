Укрепите сердце и нервы: 7 продуктов с магнием, которые вы не знали

Продукты, богатые магнием, которые стоит включить в рацион

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Магний — жизненно важный элемент для организма, который положительно влияет на уровень сахара в крови, здоровье костей, артериальное давление и работу сердца. Он укрепляет центральную нервную систему и повышает уровень энергии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, CC BY-SA 4.0

Для поддержания нормального уровня магния женщинам рекомендуется потреблять 310-320 мг в день, а мужчинам — 400-420 мг. Дефицит магния может проявляться через усталость, снижение аппетита, слабость, проблемы со сном, тошноту и выпадение волос, а в дальнейшем привести к аномальным сердечным ритмам, коронарным спазмам и мышечным судорогам.

Для предотвращения этих негативных последствий следует включать в рацион:

орехи (миндаль, кешью, кедровые орехи, арахис),

гречневую крупу,

булгур,

халву,

морскую капусту,

красную икру,

горький шоколад.

Эти продукты богаты магнием и другими полезными веществами, которые поддерживают здоровье сердца, нервной системы и общее самочувствие.