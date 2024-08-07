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Экономьте время: шесть блюд для заморозки

Заморозка без потери вкуса: шесть ужинов, которые всегда под рукой

0:39
Еда

Морозильная камера может стать отличным решением для тех, кто не успевает готовить каждый день или часто приходит домой голодным. Заготавливая еду заранее и замораживая ее, можно существенно экономить время и силы, получая при этом вкусные и сытные блюда.

Заморозка без потери вкуса: шесть ужинов, которые всегда под рукой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно правильно выбирать рецепты, чтобы замороженная еда сохраняла свои свойства и вкус. Вот шесть блюд, которые идеально подходят для заморозки. Среди них:

  • спагетти алла путтанеска,
  • пастуший пирог с корнеплодами и чечевицей,
  • запеканка из трески,
  • рагу из курицы,
  • маш с чесноком и тмином.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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