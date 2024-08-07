Экономьте время: шесть блюд для заморозки

Заморозка без потери вкуса: шесть ужинов, которые всегда под рукой

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Морозильная камера может стать отличным решением для тех, кто не успевает готовить каждый день или часто приходит домой голодным. Заготавливая еду заранее и замораживая ее, можно существенно экономить время и силы, получая при этом вкусные и сытные блюда.

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Важно правильно выбирать рецепты, чтобы замороженная еда сохраняла свои свойства и вкус. Вот шесть блюд, которые идеально подходят для заморозки. Среди них: