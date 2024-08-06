Кухонные лайфхаки: как легко готовить здоровую пищу

Простые советы для быстрого и легкого приготовления здоровой пищи

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Недавние исследования показали, что молодые люди считают приготовление здоровой пищи сложной задачей из-за временных затрат, усилий и необходимости тщательного планирования. При этом простые кухонные хитрости могут значительно облегчить процесс приготовления и сделать его более приятным.

Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle, PDM

Свежевыжатый сок из цитрусовых богат витамином С, который усиливает усвоение железа. Для облегчения процесса можно нагреть фрукты в микроволновке и отжать через сито. Лук, богатый флавоноидами, можно нарезать быстрее, если предварительно разрезать его пополам и удалить кожуру.

Чеснок, снижающий кровяное давление, легко чистить встряхиванием зубцов в банке. Чтобы облегчить очистку тыквы, ее можно запечь до полуготовности, а авокадо дозреет быстрее рядом с бананом.

Вареные яйца легче чистятся, если остудить их под холодной водой и надбить скорлупу. Излишний жир с поверхности блюд можно убрать одноразовой картонной тарелкой. Эти простые советы помогут сэкономить время и усилия, делая приготовление пищи более доступным и приятным.