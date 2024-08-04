Сахар в рационе: полезные свойства и опасности

Как правильно употреблять сахар, чтобы не навредить организму

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Сахар в умеренных количествах полезен для организма, так как он расщепляется на глюкозу и сахарозу, обеспечивая быструю энергию и поддерживая работу органов. Однако избыток сахара в пище может привести к диабету, атеросклерозу и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Особую опасность представляют продукты с высоким содержанием белого зерна, фастфуд, сухофрукты, крахмалистые овощи и растительное молоко, которые способствуют резкому скачку уровня сахара в крови.

Чтобы минимизировать вред, рекомендуется выбирать цельнозерновые продукты, свежие фрукты, заменять фастфуд на более здоровые альтернативы и контролировать потребление крахмалистых овощей и растительного молока. Балансировка рациона с помощью белков и овощей также помогает избежать негативных последствий от сахара.