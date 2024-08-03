Способы отделить желток от белка без усилий

Зачастую в рецептах десертов требуется отделить желтки от белков. В таком случае нужно уметь сделать это быстро и чисто. Пекарь и кондитер Кейтлин Уэйн рассказала о нескольких методах.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Способы разделения желтков и белков:
Половинками яичной скорлупы. Самый известный способ: разбить яйцо на две равные части и наклонять желток между половинками, пока белок стекает в миску. Важно следить, чтобы острые края скорлупы не проткнули желток.
Руками. Менее рискованный, но более грязный способ: разбить яйцо и удерживать его в ладони, позволяя белку стекать между пальцами, пока не останется только желток.
Отделение скорлупой. Разбить яйцо в миску и половинкой скорлупы постепенно отделять желток от белка, что требует времени и терпения.
С помощью бутылки. Лайфхак: прислонить пустую пластиковую бутылку к разбитому яйцу и сжать, чтобы всосать желток. Однако, в горлышке бутылки желток может растечься.