Способы отделить желток от белка без усилий

Кондитер Уэйн: как легко и быстро отделить желток от белка

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачастую в рецептах десертов требуется отделить желтки от белков. В таком случае нужно уметь сделать это быстро и чисто. Пекарь и кондитер Кейтлин Уэйн рассказала о нескольких методах.

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Способы разделения желтков и белков: