Как приготовить картофель, который поразит всех гостей: советы от директора кулинарной школы

Директор кулинарной школы Уильям: как запечь картофель до идеальной корочки

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Директор кулинарной школы Марк Уильям раскрыл секрет приготовления идеального запеченного картофеля. Многие совершают ошибку, сразу отправляя вареный картофель в духовку, не дав ему полностью остыть.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

В результате влага препятствует образованию хрустящей корочки. Для варки картофеля нужно только соль, кастрюля и холодная вода. Варите очищенный картофель около шести минут, после чего слейте воду и дайте ему остыть. В это время разогрейте жир в духовке (утиный предпочтительнее).

Добавьте любимую приправу к картофелю и запекайте около двадцати минут, затем переверните. Для ускорения процесса можно использовать фритюрницу с несколькими секциями, что позволяет готовить разные блюда одновременно при разных температурах.