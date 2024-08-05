Директор кулинарной школы Марк Уильям раскрыл секрет приготовления идеального запеченного картофеля. Многие совершают ошибку, сразу отправляя вареный картофель в духовку, не дав ему полностью остыть.
В результате влага препятствует образованию хрустящей корочки. Для варки картофеля нужно только соль, кастрюля и холодная вода. Варите очищенный картофель около шести минут, после чего слейте воду и дайте ему остыть. В это время разогрейте жир в духовке (утиный предпочтительнее).
Добавьте любимую приправу к картофелю и запекайте около двадцати минут, затем переверните. Для ускорения процесса можно использовать фритюрницу с несколькими секциями, что позволяет готовить разные блюда одновременно при разных температурах.
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