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Пальмовое масло: скрытая угроза в вашем холодильнике и косметичке

Продукты с пальмовым маслом, которые есть у вас дома

1:00
Еда

Пальмовое масло за последние десятилетия стало одним из самых распространенных ингредиентов, использующихся в продуктах повседневного потребления, благодаря своим уникальным свойствам и низкой стоимости.

Продукты с пальмовым маслом, которые есть у вас дома
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

Однако его производство наносит огромный ущерб экологии и сообществам в странах, где оно производится. В список продуктов, содержащих этот ингредиент, входят не только косметические средства, такие как губная помада и шампунь, но и пищевые продукты:

  • мороженое,
  • готовое тесто,
  • маргарин,
  • шоколад,
  • печенье,
  • хлеб,
  • арахисовое масло,
  • шоколадная паста,
  • веганский сыр,
  • лапша быстрого приготовления,
  • чипсы,
  • детское питание.

Пальмовое масло часто маскируется под другими названиями, что усложняет потребителям его обнаружение. Продукты с этим ингредиентом подвергаются критике за их влияние на здоровье и окружающую среду.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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