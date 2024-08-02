Пальмовое масло: скрытая угроза в вашем холодильнике и косметичке

Продукты с пальмовым маслом, которые есть у вас дома

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Пальмовое масло за последние десятилетия стало одним из самых распространенных ингредиентов, использующихся в продуктах повседневного потребления, благодаря своим уникальным свойствам и низкой стоимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova, CC BY-SA 4.0

Однако его производство наносит огромный ущерб экологии и сообществам в странах, где оно производится. В список продуктов, содержащих этот ингредиент, входят не только косметические средства, такие как губная помада и шампунь, но и пищевые продукты:

мороженое,

готовое тесто,

маргарин,

шоколад,

печенье,

хлеб,

арахисовое масло,

шоколадная паста,

веганский сыр,

лапша быстрого приготовления,

чипсы,

детское питание.

Пальмовое масло часто маскируется под другими названиями, что усложняет потребителям его обнаружение. Продукты с этим ингредиентом подвергаются критике за их влияние на здоровье и окружающую среду.