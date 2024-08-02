Пальмовое масло: скрытая угроза в вашем холодильнике и косметичке

Пальмовое масло за последние десятилетия стало одним из самых распространенных ингредиентов, использующихся в продуктах повседневного потребления, благодаря своим уникальным свойствам и низкой стоимости.
Однако его производство наносит огромный ущерб экологии и сообществам в странах, где оно производится. В список продуктов, содержащих этот ингредиент, входят не только косметические средства, такие как губная помада и шампунь, но и пищевые продукты:
Пальмовое масло часто маскируется под другими названиями, что усложняет потребителям его обнаружение. Продукты с этим ингредиентом подвергаются критике за их влияние на здоровье и окружающую среду.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.