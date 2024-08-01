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Это может разрушить ваше пищеварение: вода во время еды

Почему не стоит пить воду во время еды

1:25
Еда

Диетологи давно утверждают, что пить воду перед или во время еды помогает похудеть, так как это наполняет желудок и уменьшает чувство голода. Однако есть и негативная сторона этого совета: вода может мешать нормальной работе желудка.

Почему не стоит пить воду во время еды
Фото: wikimedia.org by Joctoc, CC BY 4.0

Нужно не пить воду за полчаса до и в течение часа после еды, так как вода разжижает желудочный сок, который необходим для переваривания пищи. Без достаточного количества желудочного сока уровень кислотности в желудке падает, что затрудняет расщепление белков и всасывание витамина В12, переработку пищи до нужной кишечнику консистенции.

Пить большое количество воды во время еды может привести к запорам и вздутию, так как желудок не успевает переварить пищу должным образом.

Желание запивать пищу может быть признаком обезвоживания, поэтому важно поддерживать водный баланс, выпивая количество воды, равное половине вашего веса в фунтах, переведенного в унции. Небольшие глотки воды во время еды допустимы, но не более четырех раз за прием пищи.

Чтобы избежать необходимости запивать пищу, нужно:

  • больше жевать,
  • есть в расслабленном состоянии,
  • добавлять в рацион горькие продукты, стимулирующие выделение слюны, и кислоты, которые способствуют выделению желчи и ферментов.
Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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