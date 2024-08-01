Как сделать твердый авокадо мягким за считанные минуты

Авокадо — любимый ингредиент многих блюд, но часто его приходится выбрасывать из-за неправильной зрелости. Однако существует простой трюк, который поможет сделать авокадо мягким всего за 10 минут.
Для этого потребуется духовка и фольга. Разогрейте духовку до 90-95 градусов по Цельсию, заверните авокадо в фольгу и поместите в форму для запекания. Через 10 минут достаньте авокадо и дайте ему остыть, не снимая фольгу.
Этот метод подходит для слегка недозрелых авокадо. Если плод слишком твердый, существует другой способ, требующий яблока и бумажного пакета. Поместите авокадо в пакет с яблоком и оставьте при комнатной температуре на три дня.
Яблоки выделяют этилен, который ускоряет созревание. Через 72 часа вы получите зрелый и вкусный авокадо. Эти методы помогут быстро подготовить авокадо для салатов, бутербродов и других блюд, не дожидаясь его естественного созревания.
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