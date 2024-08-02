Как приготовить необыкновенную зажарку: безумно вкусно

Повара рассказали о способе приготовить зажарку

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложно представить первое блюдо без зажарки, которая является важным элементом в его составе. Важно знать, как правильно готовить зажарку. Специалисты не советуют жарить лук и морковь одновременно на одной сковороде, так как они требуют разного времени для достижения нужной готовности.

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Для получения золотистого и румяного цвета овощи следует обжаривать по отдельности. Начинать нужно с лука: мелко нарезанный лук нужно обжарить до мягкости. После этого добавьте натертую морковь и посыпьте её небольшим количеством сахара, чтобы она приобрела сладковатый вкус и быстрее подрумянилась. Таким образом, с использованием всего двух основных ингредиентов (не считая масла) и правильного подхода, вы сможете приготовить отличную зажарку для первых блюд.