Готовим правильную шакшуку: с луком, помидорами, сладким перцем и зеленью

Израильская шакшука — популярное блюдо, которое стало известно и в России. Это яичница, приготовленная особым образом: она томится в остром томатно-пряном соусе с большим количеством зелени. В качестве дополнения к блюду можно использовать ломтик свежего хлеба или гренку, которую окунают в жидкий желток.
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Ингредиенты:
3 яйца;
1 болгарский перец;
2 помидора;
1 луковица;
2 столовые ложки томатной пасты;
2 зубчика чеснока;
растительное масло для жарки;
соль и перец по вкусу;
немного зелени.
Приготовление
Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
Разрежьте болгарский перец и удалите семена. Нарежьте перец и помидоры также кубиками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.
Добавьте помидоры, болгарский перец, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Тушите на среднем огне около 5 минут.
Сделайте три углубления в овощах и аккуратно разбейте в них яйца, стараясь не повредить желток. Готовьте на слабом огне до готовности белка, желток должен остаться жидким.
Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею готовую шакшуку.