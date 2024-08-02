Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники обманули жительницу Альметьевска на 18 миллионов рублей
Белоруссия расширяет сеть мультибрендовых центров в России
Game Pass в августе 2024: все новинки и обновления месяца
Хуснулин: новый ГОСТ способствует внедрению передовых технологий в ИЖС
Стало известно, как проверить исправность световых приборов
Модные кроссовки: что выбрать для стильного осеннего гардероба
Повышение качества изображения Steam Deck с новыми панелями DeckHD
Какие овощи можно сажать рядом с кабачками
Саудовская Аравия представила план по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года
Готовим правильную шакшуку: с луком, помидорами, сладким перцем и зеленью

Шакшука: теперь это популярное израильское блюдо любят и в России

1:18
Еда

Израильская шакшука — популярное блюдо, которое стало известно и в России. Это яичница, приготовленная особым образом: она томится в остром томатно-пряном соусе с большим количеством зелени. В качестве дополнения к блюду можно использовать ломтик свежего хлеба или гренку, которую окунают в жидкий желток.

Шакшука: теперь это популярное израильское блюдо любят и в России
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 1 болгарский перец;
  • 2 помидора;
  • 1 луковица;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 2 зубчика чеснока;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и перец по вкусу;
  • немного зелени.

Приготовление

  1. Очистите лук и нарежьте его мелкими кубиками.
  2. Разрежьте болгарский перец и удалите семена. Нарежьте перец и помидоры также кубиками.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до прозрачности.
  4. Добавьте помидоры, болгарский перец, томатную пасту, соль и перец по вкусу. Тушите на среднем огне около 5 минут.
  5. Сделайте три углубления в овощах и аккуратно разбейте в них яйца, стараясь не повредить желток. Готовьте на слабом огне до готовности белка, желток должен остаться жидким.
  6. Мелко нарежьте зелень и посыпьте ею готовую шакшуку.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Последние материалы
Повышение качества изображения Steam Deck с новыми панелями DeckHD
Какие овощи можно сажать рядом с кабачками
Саудовская Аравия представила план по проведению чемпионата мира по футболу 2034 года
Самые загрязнённые и самые чистые пляжи Сочи по данным исследования "Сириус"
Nutrition Neuroscience: средиземноморская диета поможет сохранить когнитивные функции
Анастасия Волочкова возмутилась вседозволенностью артистов
Лолита Милявская занялась "отмыванием денег"
ЕС обсуждает запрет на импорт свежей рыбы из России
Шакшука: теперь это популярное израильское блюдо любят и в России
FOX 13 News Utah: скандальный пассажир сорвал рейс и устроил хаос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников