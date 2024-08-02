Готовим правильную шакшуку: с луком, помидорами, сладким перцем и зеленью

Шакшука: теперь это популярное израильское блюдо любят и в России

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Израильская шакшука — популярное блюдо, которое стало известно и в России. Это яичница, приготовленная особым образом: она томится в остром томатно-пряном соусе с большим количеством зелени. В качестве дополнения к блюду можно использовать ломтик свежего хлеба или гренку, которую окунают в жидкий желток.

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Nebuloni, CC BY 2.0

Ингредиенты:

3 яйца;

1 болгарский перец;

2 помидора;

1 луковица;

2 столовые ложки томатной пасты;

2 зубчика чеснока;

растительное масло для жарки;

соль и перец по вкусу;

немного зелени.

Приготовление