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Чиабатта с сыром в духовке: отличный вариант для тех, кто любит быстрые, вкусные и простые блюда

Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки

1:53
Еда

Блюда, приготовленные в духовке, получаются быстрыми и лёгкими, а вариантов их приготовления можно придумать множество. Один из таких рецептов — чиабатта с сыром. Туда можно добавить всё, что найдётся в холодильнике. Это быстро, просто и очень вкусно!

Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

  • чиабатта,
  • молочный сыр (например, моцарелла),
  • острый сыр,
  • оливковое масло,
  • чеснок,
  • травы (базилик, укроп, рукола и другие),
  • дополнительные ингредиенты (помидоры, грибы, ветчина, оливки, сладкий перец, острый перец и так далее).

Приготовление.

  1. Разогреваем духовку, разрезаем чиабатту, кладём на одну сторону мягкий сыр, смазываем его смесью оливкового масла, чеснока и трав (по желанию), сверху кладём острый сыр и закрываем второй половинкой чиабатты. Заворачиваем всё в фольгу и отправляем в духовку на 10-15 минут. Время зависит от мощности вашей духовки.
  2. Очень вкусно получается со смесью свежего базилика и руколы. А если добавить ещё и помидоры, получится что-то вроде закрытого варианта салата "Маргарита".
  3. Ещё один интересный вариант — нарезать оливки и маслины на кусочки и смешать с оливковым маслом. Это облегчённый вариант тапенада.
  4. Если у вас есть бутербродница или тостер, можете использовать их для приготовления чиабатты. Но тогда вкус будет немного другим из-за поджаренного хлеба.

Если чиабатта в виде багета редко встречается в магазинах вашего города, её можно заменить другим видом хлеба. Получается вкусно и без лишних хлопот. Если у вас в холодильнике есть остатки курицы, бекона или ветчины, они тоже подойдут для этого горячего бутерброда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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