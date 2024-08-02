Чиабатта с сыром в духовке: отличный вариант для тех, кто любит быстрые, вкусные и простые блюда

Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюда, приготовленные в духовке, получаются быстрыми и лёгкими, а вариантов их приготовления можно придумать множество. Один из таких рецептов — чиабатта с сыром. Туда можно добавить всё, что найдётся в холодильнике. Это быстро, просто и очень вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

чиабатта,

молочный сыр (например, моцарелла),

острый сыр,

оливковое масло,

чеснок,

травы (базилик, укроп, рукола и другие),

дополнительные ингредиенты (помидоры, грибы, ветчина, оливки, сладкий перец, острый перец и так далее).

Приготовление.

Разогреваем духовку, разрезаем чиабатту, кладём на одну сторону мягкий сыр, смазываем его смесью оливкового масла, чеснока и трав (по желанию), сверху кладём острый сыр и закрываем второй половинкой чиабатты. Заворачиваем всё в фольгу и отправляем в духовку на 10-15 минут. Время зависит от мощности вашей духовки. Очень вкусно получается со смесью свежего базилика и руколы. А если добавить ещё и помидоры, получится что-то вроде закрытого варианта салата "Маргарита". Ещё один интересный вариант — нарезать оливки и маслины на кусочки и смешать с оливковым маслом. Это облегчённый вариант тапенада. Если у вас есть бутербродница или тостер, можете использовать их для приготовления чиабатты. Но тогда вкус будет немного другим из-за поджаренного хлеба.

Если чиабатта в виде багета редко встречается в магазинах вашего города, её можно заменить другим видом хлеба. Получается вкусно и без лишних хлопот. Если у вас в холодильнике есть остатки курицы, бекона или ветчины, они тоже подойдут для этого горячего бутерброда.