Как перестать выкидывать испорченную еду: советы хозяйкам

Советы, как перестать выкидывать испорченную еду

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы сделать приготовление пищи более бюджетным вы можете попробовать готовить, не оставляя пищевых отходов.

Фото: Adobe Stock by timolina, PDM

Вот несколько советов, которые помогут вам перестать выкидывать еду, которую вы не успели использовать.

Планируйте свое питание

Прежде чем приступить к готовке, подумайте о том, что вы хотите есть в течение недели. Составьте список ингредиентов, которые вам нужны, и придерживайтесь его, когда будете ходить по магазинам. Таким образом, вы купите только то, что будете использовать, что снижает вероятность того, что еда испортится.

Загляните в свой холодильник и кладовую, прежде чем отправиться за покупками. Постарайтесь использовать ингредиенты, которые у вас уже есть.

Проявите творческий подход и найдите рецепты, которые включают в себя то, что у вас есть.

Правильно храните продукты питания

Храните фрукты и овощи в холодильнике и храните их в правильных ящиках. Сырое мясо стоит класть отдельно от других продуктов. Используйте герметичные контейнеры, чтобы остатки еды оставались свежими.

Проявите творческий подход

Вместо того, чтобы выбрасывать остатки еды, проявите творческий подход к новым блюдам.

Сохраните излишки

Если у вас слишком много определенного продукта, подумайте о его сохранении.

Фрукты и овощи можно заморозить до того, как они испортятся, или можно сделать джемы и соусы из лишних фруктов.