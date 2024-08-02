Картофель, запечённый с начинкой из бекона и сыра: получается невероятно аппетитно

Запечённый картофель с начинкой — отличный вариант для семейного ужина. Это блюдо легко приготовить заранее, и ребёнок сможет самостоятельно подогреть его после школы.
Фото: flickr.com by telepathicparanoia, CC BY-ND 2.0
Ингредиенты (на 2 порции):
2 крупных картофелины;
150 г полутвёрдого сыра;
30 г сливочного масла;
50 г грудинки;
пара стеблей зелёного лука;
2 ст. л. молока;
щепотка морской соли.
Приготовление
Заранее разогрейте духовку до 180 °C.
Хорошо вымойте картофель, наколите его в нескольких местах зубочисткой или вилкой, после чего запекайте в духовке на верхнем уровне примерно 45 минут, не накрывая фольгой. Картофель должен стать мягким.
Испечённый картофель должен хоть немного остыть.
Нарежьте грудинку кубиками.
Натрите сыр на мелкой тёрке.
Тонко нарежьте зелёный лук.
Растопите сливочное масло в небольшой сковороде, обжарьте грудинку на медленном огне и переложите в другую посуду.
В той же сковороде обжарьте зелёный лук в течение 2-3 минут и снимите с огня.
Смешайте мякоть картофеля с молоком до состояния воздушного пюре.
Добавьте грудинку, лук и половину натёртого сыра, посолите.
Наполните картофельную заготовку полученной начинкой, посыпьте оставшимся сыром, заверните в фольгу, оставив небольшое отверстие, и поставьте в разогретую духовку или под гриль на 10 минут, чтобы сыр расплавился.