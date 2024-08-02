Картофель, запечённый с начинкой из бекона и сыра: получается невероятно аппетитно

Запечённый картофель с начинкой: нравится и взрослым, и детям

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённый картофель с начинкой — отличный вариант для семейного ужина. Это блюдо легко приготовить заранее, и ребёнок сможет самостоятельно подогреть его после школы.

Фото: flickr.com by telepathicparanoia, CC BY-ND 2.0

Ингредиенты (на 2 порции):

2 крупных картофелины;

150 г полутвёрдого сыра;

30 г сливочного масла;

50 г грудинки;

пара стеблей зелёного лука;

2 ст. л. молока;

щепотка морской соли.

Приготовление