Как приготовить настоящую итальянскую пасту: советы от шеф-повара Дженнаро Контальдо
Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа
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Приготовить настоящую итальянскую пасту не так уж сложно, с этим справится каждая хозяйка. Известный итальянский шеф-повар Дженнаро Контальдо поделился секретами правильной варки пасты.
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0
Как варят макароны в Италии
Согласно дзен-каналу "Кухня технолога", для варки макарон необходимо использовать большую кастрюлю.
- Наливаем большое количество воды (литр на 100 граммов макарон), накрываем кастрюлю крышкой и доводим воду до сильного кипения.
- Добавляем соль и макароны. Не нужно варить слишком много, на одного человека достаточно 100-125 граммов макарон.
- Накрываем кастрюлю крышкой, чтобы вода быстрее закипела. Паста должна вариться в кипящей воде.
- После закипания снимаем крышку и варим до состояния аль денте, периодически помешивая. Настоящая итальянская паста должна быть слегка недоваренной.
Воду, в которой варились макароны, итальянцы не выливают, а используют для приготовления соуса.
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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру