Как приготовить настоящую итальянскую пасту: советы от шеф-повара Дженнаро Контальдо

Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить настоящую итальянскую пасту не так уж сложно, с этим справится каждая хозяйка. Известный итальянский шеф-повар Дженнаро Контальдо поделился секретами правильной варки пасты.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0

Как варят макароны в Италии

Согласно дзен-каналу "Кухня технолога", для варки макарон необходимо использовать большую кастрюлю.

Наливаем большое количество воды (литр на 100 граммов макарон), накрываем кастрюлю крышкой и доводим воду до сильного кипения. Добавляем соль и макароны. Не нужно варить слишком много, на одного человека достаточно 100-125 граммов макарон. Накрываем кастрюлю крышкой, чтобы вода быстрее закипела. Паста должна вариться в кипящей воде. После закипания снимаем крышку и варим до состояния аль денте, периодически помешивая. Настоящая итальянская паста должна быть слегка недоваренной.

Воду, в которой варились макароны, итальянцы не выливают, а используют для приготовления соуса.