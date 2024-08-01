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Как приготовить настоящую итальянскую пасту: советы от шеф-повара Дженнаро Контальдо

Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа

1:04
Еда

Приготовить настоящую итальянскую пасту не так уж сложно, с этим справится каждая хозяйка. Известный итальянский шеф-повар Дженнаро Контальдо поделился секретами правильной варки пасты.

Как правильно приготовить пасту по-итальянски: советы от знаменитого шефа
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, CC BY-SA 4.0

Как варят макароны в Италии

Согласно дзен-каналу "Кухня технолога", для варки макарон необходимо использовать большую кастрюлю.

  1. Наливаем большое количество воды (литр на 100 граммов макарон), накрываем кастрюлю крышкой и доводим воду до сильного кипения.
  2. Добавляем соль и макароны. Не нужно варить слишком много, на одного человека достаточно 100-125 граммов макарон.
  3. Накрываем кастрюлю крышкой, чтобы вода быстрее закипела. Паста должна вариться в кипящей воде.
  4. После закипания снимаем крышку и варим до состояния аль денте, периодически помешивая. Настоящая итальянская паста должна быть слегка недоваренной.

Воду, в которой варились макароны, итальянцы не выливают, а используют для приготовления соуса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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