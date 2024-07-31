Хрустящие солёные огурцы по бабушкиному рецепту: секрет в ржаном хлебе

Раскрываем секрет идеальной засолки огурцов

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные рецепты засолки огурцов с использованием ржаного хлеба — один из самых древних и проверенных способов заготовки этого овоща впрок. Такие соленые огурцы получаются хрустящими, ароматными и сохраняют свои полезные свойства на протяжении всего сезона. Рассказываем, как приготовить эти вкусные соленья по старинному рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Что потребуется:

огурцы (лучше использовать огурцы корнишоны);

ржаной хлеб;

чеснок;

укроп;

листья вишни или смородины;

соль;

вода.

Подготовка тары и рассола

Для засолки отлично подходят стеклянные банки или керамические горшки. Их нужно тщательно вымыть и простерилизовать.

Для рассола подготовьте насыщенный раствор соли: на 1 литр воды — 2-3 столовые ложки соли. Дайте ему полностью раствориться.

Укладка ингредиентов

На дно банки выложите несколько кусочков хлеба. Сверху разместите свежие огурцы, чеснок, укроп, листья вишни или смородины. Чередуйте слои ингредиентов, плотно утрамбовывая.

Залейте огурцы рассолом так, чтобы он полностью покрывал овощи. Накройте банку крышкой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 3-5 дней.

Созревание и хранение

По истечении 3-5 дней огурцы должны обзавестись характерным хрустом и ароматом. Теперь их можно переместить на хранение в более прохладное место (погреб, холодильник).

В таких условиях соленые огурцы с хлебом будут оставаться свежими и вкусными на протяжении 6-8 месяцев.

Секреты идеальной засолки