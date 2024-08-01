Можно ли хранить огурцы в морозилке: если правильно их подготовить

Как правильно хранить огурцы в морозилке

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки опасаются замораживать огурцы из-за высокого содержания воды в них. После размораживания овощи теряют свою хрустящую текстуру, становятся вялыми и выделяют много жидкости.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Как правильно замораживать огурцы

Если вы решили заморозить огурцы, вместо того чтобы их консервировать, начните с тщательного мытья и обсушивания плодов.

Затем нарежьте огурцы кружочками, полукружочками или кубиками в зависимости от ваших предпочтений и дальнейшего использования. Для окрошки или салатов, таких как оливье, лучше всего подойдут нарезанные кубики. Замороженные огурцы также отлично подойдут для добавления в соусы.

Разложите нарезанные огурцы в один слой на разделочной доске, покрытой пищевой пленкой, и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Через 1-2 часа, когда огурцы полностью заморозятся, их можно пересыпать в пакеты для дальнейшего хранения.