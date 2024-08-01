Можно ли хранить огурцы в морозилке: если правильно их подготовить

Многие хозяйки опасаются замораживать огурцы из-за высокого содержания воды в них. После размораживания овощи теряют свою хрустящую текстуру, становятся вялыми и выделяют много жидкости.
Как правильно замораживать огурцы
Если вы решили заморозить огурцы, вместо того чтобы их консервировать, начните с тщательного мытья и обсушивания плодов.
Затем нарежьте огурцы кружочками, полукружочками или кубиками в зависимости от ваших предпочтений и дальнейшего использования. Для окрошки или салатов, таких как оливье, лучше всего подойдут нарезанные кубики. Замороженные огурцы также отлично подойдут для добавления в соусы.
Разложите нарезанные огурцы в один слой на разделочной доске, покрытой пищевой пленкой, и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Через 1-2 часа, когда огурцы полностью заморозятся, их можно пересыпать в пакеты для дальнейшего хранения.
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