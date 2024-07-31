Летний песочный пирог с садовыми ягодами и сметанной заливкой: каждый кусочек тает во рту

Открытый песочный пирог с ягодно-сметанной начинкой: лёгкий рецепт

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого вкусного летнего пирога из песочного теста подойдут любые ягоды: клубника, смородина, черника, ежевика, малина, вишня и т. д. Если они кислые, добавьте в начинку чуть больше сахара. Помните, что на форму больше размера, чем в рецепте, количество ингредиентов нужно увеличить. Начинаем колдовать!

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

Ягоды — 300 г

Сметана — 150 мл

Яйцо куриное — 2 шт.

Мука пшеничная — 2 ст.

Масло сливочное — 100 г.

Соль — 2 щепотки.

Сахар — 100 г.

Приготовление:

Сливочное масло растопить в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения. Добавить 50 г сахара и соль. Тщательно вымешать. Добавить куриное яйцо и аккуратно взбить массу. Всыпать муку и замесить плотное и маслянистое тесто. Оставить под плёнкой на 15 минут в холодильнике. Охлаждённое тесто распределить руками по форме, сформировав бортики. В другой ёмкости взбить второе яйцо, добавить 50 г сахара и сметану. Ягоды промыть, если есть хвостики и кости (вишня) - удалить. Вылить заливку в форму с тестом, выложить ягоды. Выпекать пирог в разогретой до 220 С духовке примерно 30 минут. Следите, чтобы поверхность не подгорела! Пирог извлечь из формы и обязательно дать остыть.

Готовый пирог при желании можно посыпать сахарной пудрой. Приятного вам чаепития!