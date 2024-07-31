Летний песочный пирог с садовыми ягодами и сметанной заливкой: каждый кусочек тает во рту

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Открытый песочный пирог с ягодно-сметанной начинкой: лёгкий рецепт

1:46
Еда

Для этого вкусного летнего пирога из песочного теста подойдут любые ягоды: клубника, смородина, черника, ежевика, малина, вишня и т. д. Если они кислые, добавьте в начинку чуть больше сахара. Помните, что на форму больше размера, чем в рецепте, количество ингредиентов нужно увеличить. Начинаем колдовать!

Открытый песочный пирог с ягодно-сметанной начинкой: лёгкий рецепт
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Ингредиенты на форму диаметром 20 см:

  • Ягоды — 300 г
  • Сметана — 150 мл
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 2 ст.
  • Масло сливочное — 100 г.
  • Соль — 2 щепотки.
  • Сахар — 100 г.

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопить в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения. Добавить 50 г сахара и соль. Тщательно вымешать.
  2. Добавить куриное яйцо и аккуратно взбить массу.
  3. Всыпать муку и замесить плотное и маслянистое тесто. Оставить под плёнкой на 15 минут в холодильнике.
  4. Охлаждённое тесто распределить руками по форме, сформировав бортики.
  5. В другой ёмкости взбить второе яйцо, добавить 50 г сахара и сметану.
  6. Ягоды промыть, если есть хвостики и кости (вишня) - удалить.
  7. Вылить заливку в форму с тестом, выложить ягоды.
  8. Выпекать пирог в разогретой до 220 С духовке примерно 30 минут. Следите, чтобы поверхность не подгорела!
  9. Пирог извлечь из формы и обязательно дать остыть.

Готовый пирог при желании можно посыпать сахарной пудрой. Приятного вам чаепития!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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