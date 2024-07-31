Летний песочный пирог с садовыми ягодами и сметанной заливкой: каждый кусочек тает во рту

Для этого вкусного летнего пирога из песочного теста подойдут любые ягоды: клубника, смородина, черника, ежевика, малина, вишня и т. д. Если они кислые, добавьте в начинку чуть больше сахара. Помните, что на форму больше размера, чем в рецепте, количество ингредиентов нужно увеличить. Начинаем колдовать!
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Ингредиенты на форму диаметром 20 см:
Ягоды — 300 г
Сметана — 150 мл
Яйцо куриное — 2 шт.
Мука пшеничная — 2 ст.
Масло сливочное — 100 г.
Соль — 2 щепотки.
Сахар — 100 г.
Приготовление:
Сливочное масло растопить в микроволновой печи или на водяной бане, не доводя до кипения. Добавить 50 г сахара и соль. Тщательно вымешать.
Добавить куриное яйцо и аккуратно взбить массу.
Всыпать муку и замесить плотное и маслянистое тесто. Оставить под плёнкой на 15 минут в холодильнике.
Охлаждённое тесто распределить руками по форме, сформировав бортики.
В другой ёмкости взбить второе яйцо, добавить 50 г сахара и сметану.
Ягоды промыть, если есть хвостики и кости (вишня) - удалить.
Вылить заливку в форму с тестом, выложить ягоды.
Выпекать пирог в разогретой до 220 С духовке примерно 30 минут. Следите, чтобы поверхность не подгорела!
Пирог извлечь из формы и обязательно дать остыть.
Готовый пирог при желании можно посыпать сахарной пудрой. Приятного вам чаепития!