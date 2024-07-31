Вкусная и нежная картофельная запеканка с мясным фаршем в духовке

Рецепт вкусной картофельной запеканки с фаршем

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная запеканка получается очень нежной и воздушной.

Фото: commons.wikimedia.org by Sam Bailey, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 110 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. чёрного молотого перца.

Процесс приготовления:

Картофель нарежьте крупными ломтиками и отварите. В небольшом сотейнике растопите 50 грамм сливочного масла. Добавьте его к сваренному картофелю и разомните в пюре. Пюре слегка остудите. Духовку разогрейте до 200 градусов. Лук мелко порежьте. В разогретую сковороду положите 30 грамм сливочного масла, когда оно растопится, добавьте лук. Обжаривайте пару минут, постоянно помешивая. Добавьте к луку охлаждённый фарш и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая. Посолите и поперчите, перемешайте. Готовьте ещё минут 8-10. Смажьте форму для запекания небольшим количеством сливочного масла. В небольшой миске разбейте яйцо и перемешайте его с помощью вилки. Добавьте его в немного остывшее пюре и хорошо перемешайте. На дно формы выложить половину пюре и разровняйте. Сверху выложите мясную начинку и распределите по пюре. Сверху выложите оставшееся пюре и разровняйте. Оставшееся сливочное масло растопите и смажьте поверхность запеканки. Поставьте форму в хорошо прогретую духовку. Запекайте в течение 20 минут, до золотистого цвета.

После приготовления, дайте запеканке остыть в течение 20-25 минут.