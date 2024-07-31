Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морской коллаген улучшает здоровье кишечника, состояние кожи и волос
Супруга Курбана Омарова заявила, что по утрам у неё нет аппетита
Как уберечься от болезней, передающихся от домашних животных
Экс-возлюбленный Ольги Бузовой рассказал о любви звезды к алкоголю
Рэпер Loc-Dog не собирается скрывать от дочери тяжёлое прошлое
В Петербурге откроется новый лицей им. Лермонтова
Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"
Цены на российскую колу взлетели на 21%
МИД России призывает к использованию RuTube
Вкусная и нежная картофельная запеканка с мясным фаршем в духовке

Рецепт вкусной картофельной запеканки с фаршем

1:52
Еда

Картофельная запеканка получается очень нежной и воздушной.

Рецепт вкусной картофельной запеканки с фаршем
Фото: commons.wikimedia.org by Sam Bailey, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 110 г сливочного масла, 1,5 ч. л. соли, 1 ч. л. чёрного молотого перца.

Процесс приготовления:

  1. Картофель нарежьте крупными ломтиками и отварите.
  2. В небольшом сотейнике растопите 50 грамм сливочного масла. Добавьте его к сваренному картофелю и разомните в пюре. Пюре слегка остудите.
  3. Духовку разогрейте до 200 градусов.
  4. Лук мелко порежьте. В разогретую сковороду положите 30 грамм сливочного масла, когда оно растопится, добавьте лук. Обжаривайте пару минут, постоянно помешивая.
  5. Добавьте к луку охлаждённый фарш и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая. Посолите и поперчите, перемешайте. Готовьте ещё минут 8-10.
  6. Смажьте форму для запекания небольшим количеством сливочного масла.
  7. В небольшой миске разбейте яйцо и перемешайте его с помощью вилки. Добавьте его в немного остывшее пюре и хорошо перемешайте.
  8. На дно формы выложить половину пюре и разровняйте. Сверху выложите мясную начинку и распределите по пюре. Сверху выложите оставшееся пюре и разровняйте.
  9. Оставшееся сливочное масло растопите и смажьте поверхность запеканки. Поставьте форму в хорошо прогретую духовку. Запекайте в течение 20 минут, до золотистого цвета.

После приготовления, дайте запеканке остыть в течение 20-25 минут.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Ева Смирнова: зрители получат много новых эмоций от просмотра "Чебурашки 2"
Цены на российскую колу взлетели на 21%
МИД России призывает к использованию RuTube
96% ДТП на железнодорожных переездах происходит именно по этой причине
В СК "Согласие" установили регионы с самыми безопасными дорогами
Как приготовить полезный и вкусный салат с авокадо и апельсинами
Гибель инструкторов из ЧВК "Вагнер" в Мали: причины и последствия
Роскошный образ жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивил Меган Маркл
Почему недостаток светильников разрушает уют в вашем интерьере
Доктор Тим Стоквелл опроверг миф о безопасной дозе алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников