Попробуйте приготовить мясных ёжиков по классическому рецепту

Мясные ёжики лучше делать с рисом сорта басмати. Классический рецепт незамысловатый, но получается очень вкусное и сытное блюдо.
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0
Чтобы уменьшить время приготовления ёжиков, можно предварительно частично отварить рис.
Ингредиенты на 4 порций: 450 г мясного фарша, 60 г риса, 80 г репчатого лука, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, 30 г томатной пасты, 1 ст. л. муки, 350 г бульона или воды, соль и сахар по вкусу.
Приготовление:
В чашу блендера положите разрезанную на несколько частей луковицу и немного измельчённый чеснок, добавьте воды грамм 30-50. Немного измельчите.
Рис промойте в холодной воде, можете предварительно отварить.
В миску с фаршем добавьте измельчённые вместе с водой овощи, разбейте яйцо, положите рис, посолите. Перемешайте.
Сформируйте тефтели.
Приготовьте соус: в сотейник налейте масло и обжарьте немного томатную пасту, добавьте муку, смешанную с небольшим количеством воды или бульона, тщательно перемешайте. Добавьте оставшуюся воду или бульон. Посолите. Когда закипит, положите в соус ёжики и варите их до готовности примерно 25 минут.