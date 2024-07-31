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Попробуйте приготовить мясных ёжиков по классическому рецепту

Рецепт классических мясных ёжиков

1:30
Еда

Мясные ёжики лучше делать с рисом сорта басмати. Классический рецепт незамысловатый, но получается очень вкусное и сытное блюдо.

Рецепт классических мясных ёжиков
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Чтобы уменьшить время приготовления ёжиков, можно предварительно частично отварить рис.

Ингредиенты на 4 порций: 450 г мясного фарша, 60 г риса, 80 г репчатого лука, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, 30 г томатной пасты, 1 ст. л. муки, 350 г бульона или воды, соль и сахар по вкусу.

Приготовление:

  1. В чашу блендера положите разрезанную на несколько частей луковицу и немного измельчённый чеснок, добавьте воды грамм 30-50. Немного измельчите.
  2. Рис промойте в холодной воде, можете предварительно отварить.
  3. В миску с фаршем добавьте измельчённые вместе с водой овощи, разбейте яйцо, положите рис, посолите. Перемешайте.
  4. Сформируйте тефтели.
  5. Приготовьте соус: в сотейник налейте масло и обжарьте немного томатную пасту, добавьте муку, смешанную с небольшим количеством воды или бульона, тщательно перемешайте. Добавьте оставшуюся воду или бульон. Посолите. Когда закипит, положите в соус ёжики и варите их до готовности примерно 25 минут.

Приятного аппетита!

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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