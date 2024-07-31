Понравится взрослым и детям: рецепт яблочной пастилы с корицей

Закуска к чаю: рецепт яблочной пастилы с корицей

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей пастилы из яблок и корицы. Для приготовления этого угощения понадобится лишь 3 ингредиента.

Фото: commons.wikimedia.org by MAV7691, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Яблоко — 1 кг

Молотая корица — 1 ч.л.

Сахар — 70 г

Приготовление: