Понравится взрослым и детям: рецепт яблочной пастилы с корицей
Закуска к чаю: рецепт яблочной пастилы с корицей
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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей пастилы из яблок и корицы. Для приготовления этого угощения понадобится лишь 3 ингредиента.
Фото: commons.wikimedia.org by MAV7691, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- Яблоко — 1 кг
- Молотая корица — 1 ч.л.
- Сахар — 70 г
Приготовление:
- Нарезать яблоки средними по размеру кусочками. Положить их в кастрюлю и налить немного воды. Варить до размягчения яблок.
- Взбить яблоки при помощи блендера.
- Положить яблочное пюре в кастрюлю. Добавить корицу и сахар. Перемешать. Поставить кастрюлю со смесью на медленный огонь для упаривания. Крышку необходимо снять.
- Противень застелить пергаментом. Выложить на него массу и разровнять.
- Сушить блюдо в приоткрытой духовке при температуре 130 градусов на протяжении часа.
- Дать пастиле время остыть. Нарезать её равными частями. Снять пастилу с пергамента и свернуть в рулончики.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру