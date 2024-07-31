Понравится взрослым и детям: рецепт яблочной пастилы с корицей

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Закуска к чаю: рецепт яблочной пастилы с корицей

1:02
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей пастилы из яблок и корицы. Для приготовления этого угощения понадобится лишь 3 ингредиента. 

Закуска к чаю: рецепт яблочной пастилы с корицей
Фото: commons.wikimedia.org by MAV7691, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Яблоко — 1 кг
  • Молотая корица — 1 ч.л.
  • Сахар — 70 г

Приготовление:

  1. Нарезать яблоки средними по размеру кусочками. Положить их в кастрюлю и налить немного воды. Варить до размягчения яблок.
  2. Взбить яблоки при помощи блендера. 
  3. Положить яблочное пюре в кастрюлю. Добавить корицу и сахар. Перемешать. Поставить кастрюлю со смесью на медленный огонь для упаривания. Крышку необходимо снять.
  4. Противень застелить пергаментом. Выложить на него массу и разровнять.
  5. Сушить блюдо в приоткрытой духовке при температуре 130 градусов на протяжении часа. 
  6. Дать пастиле время остыть. Нарезать её равными частями. Снять пастилу с пергамента и свернуть в рулончики.
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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