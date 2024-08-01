Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: добавьте чеснок для пикантности

Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: получаются необычными и нежными

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные драники с кабачком и шампиньонами — нежное и оригинальное блюдо. Благодаря кабачку драники получаются лёгкими, а грибы придают им необычный вкус. Добавьте чеснок для пикантности.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

200 г шампиньонов;

1 яйцо;

4 столовые ложки муки;

1 чайная ложка соли;

2 щепотки чёрного перца;

100 мл растительного масла для жарки;

1,5 кг картофеля.

Приготовление