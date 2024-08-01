Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: добавьте чеснок для пикантности
Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: получаются необычными и нежными
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Картофельные драники с кабачком и шампиньонами — нежное и оригинальное блюдо. Благодаря кабачку драники получаются лёгкими, а грибы придают им необычный вкус. Добавьте чеснок для пикантности.
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 1 кабачок;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 200 г шампиньонов;
- 1 яйцо;
- 4 столовые ложки муки;
- 1 чайная ложка соли;
- 2 щепотки чёрного перца;
- 100 мл растительного масла для жарки;
- 1,5 кг картофеля.
Приготовление
- Очистите картофель, кабачок, лук и чеснок. Натрите картофель и кабачок на тёрке со средними отверстиями и отожмите сок. Мелко нарежьте лук и грибы. Натрите чеснок на тёрке с маленькими отверстиями.
- Соедините картофель, кабачок, лук, шампиньоны и чеснок, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Разогрейте растительное масло в сковороде и выложите картофельно-кабачковую массу столовой ложкой. Обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте драники со сметаной.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру