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Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: добавьте чеснок для пикантности

Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: получаются необычными и нежными

1:15
Еда

Картофельные драники с кабачком и шампиньонами — нежное и оригинальное блюдо. Благодаря кабачку драники получаются лёгкими, а грибы придают им необычный вкус. Добавьте чеснок для пикантности.

Картофельные драники с кабачком и шампиньонами: получаются необычными и нежными
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 1 кабачок;
  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 200 г шампиньонов;
  • 1 яйцо;
  • 4 столовые ложки муки;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 щепотки чёрного перца;
  • 100 мл растительного масла для жарки;
  • 1,5 кг картофеля.

Приготовление

  1. Очистите картофель, кабачок, лук и чеснок. Натрите картофель и кабачок на тёрке со средними отверстиями и отожмите сок. Мелко нарежьте лук и грибы. Натрите чеснок на тёрке с маленькими отверстиями.
  2. Соедините картофель, кабачок, лук, шампиньоны и чеснок, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте растительное масло в сковороде и выложите картофельно-кабачковую массу столовой ложкой. Обжарьте драники с двух сторон до золотистой корочки.
  4. Подавайте драники со сметаной.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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