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Картошка с тушёнкой: простое и вкусное блюдо для уставших хозяек на даче

Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи

0:57
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом картошки с тушёнкой. Это идеальное блюдо для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть, не тратя много времени на приготовление. По этой причине этот рецепт как нельзя лучше подойдёт для дачи.

Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • картофель — 6 штук;
  • тушёнка — 1 банка;
  • базилик, укроп — по вкусу;
  • мускатный орех, куркума, имбирь — по щепотке;
  • лук репчатый — 3 штуки;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кубиками и обжарьте в кастрюле на жире из тушёнки в течение 5 минут.
  2. Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками, добавьте к луку.
  3. Влейте воду, чтобы покрыть картофель наполовину, перемешайте и тушите 20 минут.
  4. Добавьте тушёнку (разделанную на кусочки среднего размера) и специи.
  5. Перемешайте и тушите ещё 7 минут.

Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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