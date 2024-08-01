Картошка с тушёнкой: простое и вкусное блюдо для уставших хозяек на даче

Картошка с тушёнкой: один из лучших рецептов семейного ужина для дачи

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом картошки с тушёнкой. Это идеальное блюдо для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть, не тратя много времени на приготовление. По этой причине этот рецепт как нельзя лучше подойдёт для дачи.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

картофель — 6 штук;

тушёнка — 1 банка;

базилик, укроп — по вкусу;

мускатный орех, куркума, имбирь — по щепотке;

лук репчатый — 3 штуки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте лук кубиками и обжарьте в кастрюле на жире из тушёнки в течение 5 минут. Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками, добавьте к луку. Влейте воду, чтобы покрыть картофель наполовину, перемешайте и тушите 20 минут. Добавьте тушёнку (разделанную на кусочки среднего размера) и специи. Перемешайте и тушите ещё 7 минут.

Приятного аппетита!