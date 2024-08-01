Картошка с тушёнкой: простое и вкусное блюдо для уставших хозяек на даче

Сегодня мы хотим поделиться с вами простым и вкусным рецептом картошки с тушёнкой. Это идеальное блюдо для тех, кто хочет быстро и вкусно поесть, не тратя много времени на приготовление. По этой причине этот рецепт как нельзя лучше подойдёт для дачи.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
картофель — 6 штук;
тушёнка — 1 банка;
базилик, укроп — по вкусу;
мускатный орех, куркума, имбирь — по щепотке;
лук репчатый — 3 штуки;
соль — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте лук кубиками и обжарьте в кастрюле на жире из тушёнки в течение 5 минут.
Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками, добавьте к луку.
Влейте воду, чтобы покрыть картофель наполовину, перемешайте и тушите 20 минут.
Добавьте тушёнку (разделанную на кусочки среднего размера) и специи.