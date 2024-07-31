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Салат с авокадо и апельсинами: вкусно, просто и полезно

Как приготовить полезный и вкусный салат с авокадо и апельсинами

1:05
Еда

Салат с авокадо и апельсинами не только полезный, но и очень вкусный. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

  • Салатные листья — 200 г
  • Авокадо — 2 шт.
  • Апельсин — 3 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Кешью — 100 г
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Выжать немного сока из лимона и 1 апельсина.
  2. В миске соединить оливковое масло, апельсиновый и лимонный соки, а также соль. Тщательно перемешать. Заправка готова.
  3. Крупно нарезать салатные листья. Выложить их в ещё одну ёмкость. Полить заправкой.
  4. Авокадо нарезать ломтиками. 
  5. Почистить 2 апельсина. Вырезать дольки мякоти между плёнок.
  6. Добавить в ёмкость для салата авокадо и апельсины. Посыпать кешью и полить оставшейся заправкой. Приятного аппетита!
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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