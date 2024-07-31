Салат с авокадо и апельсинами: вкусно, просто и полезно
Как приготовить полезный и вкусный салат с авокадо и апельсинами
1:05
Салат с авокадо и апельсинами не только полезный, но и очень вкусный. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Рассказываем, как именно.
Ингредиенты:
- Салатные листья — 200 г
- Авокадо — 2 шт.
- Апельсин — 3 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Кешью — 100 г
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Выжать немного сока из лимона и 1 апельсина.
- В миске соединить оливковое масло, апельсиновый и лимонный соки, а также соль. Тщательно перемешать. Заправка готова.
- Крупно нарезать салатные листья. Выложить их в ещё одну ёмкость. Полить заправкой.
- Авокадо нарезать ломтиками.
- Почистить 2 апельсина. Вырезать дольки мякоти между плёнок.
- Добавить в ёмкость для салата авокадо и апельсины. Посыпать кешью и полить оставшейся заправкой. Приятного аппетита!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру