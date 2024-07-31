Салат с авокадо и апельсинами: вкусно, просто и полезно

Как приготовить полезный и вкусный салат с авокадо и апельсинами

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с авокадо и апельсинами не только полезный, но и очень вкусный. Кроме того, его достаточно легко приготовить. Рассказываем, как именно.

Ингредиенты:

Салатные листья — 200 г

Авокадо — 2 шт.

Апельсин — 3 шт.

Лимон — 1 шт.

Кешью — 100 г

Оливковое масло — 4 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление: