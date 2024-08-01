Помидоры с чесноком и болгарским перцем: от баночки такой закрутки зимой никто не откажется
Помидоры с чесноком и болгарским перцем на зиму: очень вкусная и ароматная заготовка
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Помидоры с болгарским перцем и чесноком — отличная закуска на зиму, которая превосходит по вкусу все магазинные аналоги. Попробуйте!
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0
Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:
- помидоры (1,5-2 кг);
- болгарский перец (6 штук);
- укроп (2 головки);
- чеснок (2 зубчика);
- листья смородины;
- лавровый лист;
- тмин;
- кориандр;
- гвоздика;
- чёрный перец;
- душистый перец.
Для маринада на одну литровую банку используйте следующие пропорции:
- соль — 1 столовая ложка с горкой;
- сахар — 3 столовые ложки;
- уксус (9%) — 1 чайная ложка.
Процесс приготовления:
- Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их, если хотите.
- Проколите помидоры у основания зубочисткой, чтобы они не лопнули при заливке кипятком.
- Очистите болгарский перец и нарежьте его полосками.
- Очистите чеснок и оставьте его целым.
- На дно каждой банки положите листья смородины, укроп, лавровый лист, специи и чеснок.
- Заполните банки помидорами на треть объёма, затем добавьте
- болгарский перец и заполните оставшееся пространство.
- Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут.
- Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки кипятком на 15 минут.
- Слейте воду из банок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль и сахар, перемешайте и кипятите 5 минут.
- Разлейте горячий маринад по банкам, добавьте уксус и закройте крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Теперь ваши помидоры с болгарским перцем и чесноком готовы к хранению на зиму!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру