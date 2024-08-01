Помидоры с чесноком и болгарским перцем: от баночки такой закрутки зимой никто не откажется

Помидоры с чесноком и болгарским перцем на зиму: очень вкусная и ароматная заготовка

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Помидоры с болгарским перцем и чесноком — отличная закуска на зиму, которая превосходит по вкусу все магазинные аналоги. Попробуйте!

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

помидоры (1,5-2 кг);

болгарский перец (6 штук);

укроп (2 головки);

чеснок (2 зубчика);

листья смородины;

лавровый лист;

тмин;

кориандр;

гвоздика;

чёрный перец;

душистый перец.

Для маринада на одну литровую банку используйте следующие пропорции:

соль — 1 столовая ложка с горкой;

сахар — 3 столовые ложки;

уксус (9%) — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их, если хотите. Проколите помидоры у основания зубочисткой, чтобы они не лопнули при заливке кипятком. Очистите болгарский перец и нарежьте его полосками. Очистите чеснок и оставьте его целым. На дно каждой банки положите листья смородины, укроп, лавровый лист, специи и чеснок. Заполните банки помидорами на треть объёма, затем добавьте болгарский перец и заполните оставшееся пространство. Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут. Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки кипятком на 15 минут. Слейте воду из банок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль и сахар, перемешайте и кипятите 5 минут. Разлейте горячий маринад по банкам, добавьте уксус и закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Теперь ваши помидоры с болгарским перцем и чесноком готовы к хранению на зиму!