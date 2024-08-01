Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сборы российских фильмов за рубежом выросли на 66,7%
Россиянам объяснили нюансы страхования пассажиров в транспорте
Как йога способствует похудению: основные механизмы и преимущества
Обзор самых интересных и быстроразвивающихся курортных направлений Египта
Исследователи выявили опасность приема пищи богатой аминокислотой метионина
Спрос на виниловые пластинки увеличился на 17% в этом году
Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение
Что делает Таиланд одним из самых востребованных направлений для россиян
Учёные предложили отправить искусственный интеллект в космос
Помидоры с чесноком и болгарским перцем: от баночки такой закрутки зимой никто не откажется

Помидоры с чесноком и болгарским перцем на зиму: очень вкусная и ароматная заготовка

1:53
Еда

Помидоры с болгарским перцем и чесноком — отличная закуска на зиму, которая превосходит по вкусу все магазинные аналоги. Попробуйте!

Помидоры с чесноком и болгарским перцем на зиму: очень вкусная и ароматная заготовка
Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам потребуются следующие ингредиенты:

  • помидоры (1,5-2 кг);
  • болгарский перец (6 штук);
  • укроп (2 головки);
  • чеснок (2 зубчика);
  • листья смородины;
  • лавровый лист;
  • тмин;
  • кориандр;
  • гвоздика;
  • чёрный перец;
  • душистый перец.

Для маринада на одну литровую банку используйте следующие пропорции:

  • соль — 1 столовая ложка с горкой;
  • сахар — 3 столовые ложки;
  • уксус (9%) — 1 чайная ложка.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымойте банки и стерилизуйте их, если хотите.
  2. Проколите помидоры у основания зубочисткой, чтобы они не лопнули при заливке кипятком.
  3. Очистите болгарский перец и нарежьте его полосками.
  4. Очистите чеснок и оставьте его целым.
  5. На дно каждой банки положите листья смородины, укроп, лавровый лист, специи и чеснок.
  6. Заполните банки помидорами на треть объёма, затем добавьте
  7. болгарский перец и заполните оставшееся пространство.
  8. Залейте банки кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 минут.
  9. Слейте воду из банок в кастрюлю, доведите до кипения и снова залейте банки кипятком на 15 минут.
  10. Слейте воду из банок в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте соль и сахар, перемешайте и кипятите 5 минут.
  11. Разлейте горячий маринад по банкам, добавьте уксус и закройте крышками.
  12. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Теперь ваши помидоры с болгарским перцем и чесноком готовы к хранению на зиму!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Спрос на виниловые пластинки увеличился на 17% в этом году
Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение
Что делает Таиланд одним из самых востребованных направлений для россиян
Учёные предложили отправить искусственный интеллект в космос
Советы, как худеть и при этом наращивать мышечную массу
Почему кошки портят мебель и как с этим бороться
Кинокритик Григорьев: "Пацанов" стоит смотреть ради Хоумлендера, Бутчера и Старлайт
Снижение производства NVIDIA: что ждёт покупателей видеокарт RTX 40
Визит Пугачёвой на спектакль Козловского вызвал недовольство россиян
Ураган на даче: что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников