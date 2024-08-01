Кубанский томатный суп со шпротами: готовится из запечённого сладкого перца и помидоров

Вкус запечённых томатов и перца значительно меняется после запекания и пюрирования. Они становятся слаще и ароматнее. Если помидоры выращены на собственном огороде, суп получится особенно вкусным. Его можно есть горячим или холодным. Особенно хорошо он сочетается со шпротами на бородинском хлебе.
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Ингредиенты:
помидоры — 800 г;
перец сладкий красный — 1 шт.;
лук репчатый — 0,5 шт.;
масло растительное — 50 мл;
шпроты — 1 банка;
хлеб бородинский — 200 г;
чеснок — 1 зубчик.
Приготовление
Промойте перец и помидоры, обсушите их. Уложите в противень, покрытый фольгой.
Сбрызните половиной масла и поперчите. Поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 1,5 часа. За 15-20 минут до готовности добавьте зубчик чеснока.
Дайте овощам остыть до тёплого состояния. Снимите кожуру с помидоров и удалите семена и плодоножку у перца.
Загрузите овощи в блендер, добавьте сок с противня и нарезанный кубиками лук. Посолите, поперчите, влейте оставшееся масло и измельчите до однородной массы. Если суп получился слишком густым, добавьте кипячёную воду, чтобы получить желаемую текстуру.
Разлейте суп по тарелкам.
Украсьте томатный суп зеленью, положите сверху шпроты и сделайте бутерброды со шпротами.