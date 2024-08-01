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Кубанский томатный суп со шпротами: готовится из запечённого сладкого перца и помидоров

Кубанское гаспачо: особенно вкусно, если есть его с бутербродами со шпротами

1:41
Еда

Вкус запечённых томатов и перца значительно меняется после запекания и пюрирования. Они становятся слаще и ароматнее. Если помидоры выращены на собственном огороде, суп получится особенно вкусным. Его можно есть горячим или холодным. Особенно хорошо он сочетается со шпротами на бородинском хлебе.

Кубанское гаспачо: особенно вкусно, если есть его с бутербродами со шпротами
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • помидоры — 800 г;
  • перец сладкий красный — 1 шт.;
  • лук репчатый — 0,5 шт.;
  • масло растительное — 50 мл;
  • шпроты — 1 банка;
  • хлеб бородинский — 200 г;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

  1. Промойте перец и помидоры, обсушите их. Уложите в противень, покрытый фольгой.
  2. Сбрызните половиной масла и поперчите. Поставьте в разогретую до 160 градусов духовку на 1,5 часа. За 15-20 минут до готовности добавьте зубчик чеснока.
  3. Дайте овощам остыть до тёплого состояния. Снимите кожуру с помидоров и удалите семена и плодоножку у перца.
  4. Загрузите овощи в блендер, добавьте сок с противня и нарезанный кубиками лук. Посолите, поперчите, влейте оставшееся масло и измельчите до однородной массы. Если суп получился слишком густым, добавьте кипячёную воду, чтобы получить желаемую текстуру.
  5. Разлейте суп по тарелкам.
  6. Украсьте томатный суп зеленью, положите сверху шпроты и сделайте бутерброды со шпротами.
  7. Подавайте кубанский томатный суп со шпротами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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