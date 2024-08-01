Кубанский томатный суп со шпротами: готовится из запечённого сладкого перца и помидоров

Кубанское гаспачо: особенно вкусно, если есть его с бутербродами со шпротами

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус запечённых томатов и перца значительно меняется после запекания и пюрирования. Они становятся слаще и ароматнее. Если помидоры выращены на собственном огороде, суп получится особенно вкусным. Его можно есть горячим или холодным. Особенно хорошо он сочетается со шпротами на бородинском хлебе.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

помидоры — 800 г;

перец сладкий красный — 1 шт.;

лук репчатый — 0,5 шт.;

масло растительное — 50 мл;

шпроты — 1 банка;

хлеб бородинский — 200 г;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление