Простая и вкусная альтернатива майонезу: йогуртовая заправка с огурцом и чесноком

Огуречно-йогуртовая заправка для салатов: используем вместо майонеза

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта лёгкая альтернатива майонезу станет прекрасным дополнением к вашему столу. Йогуртовая заправка с огурцом и чесноком — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом любимого салата, но при этом заботится о своём здоровье и предпочитает натуральные продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, CC BY 3.0

Ингредиенты:

половина крупного огурца,

1 зубчик чеснока,

240 г натурального йогурта,

1 чайная ложка лимонного сока,

соль и молотый перец по вкусу.

Приготовление: