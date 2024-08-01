Простая и вкусная альтернатива майонезу: йогуртовая заправка с огурцом и чесноком

Эта лёгкая альтернатива майонезу станет прекрасным дополнением к вашему столу. Йогуртовая заправка с огурцом и чесноком — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом любимого салата, но при этом заботится о своём здоровье и предпочитает натуральные продукты.
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Ингредиенты:
половина крупного огурца,
1 зубчик чеснока,
240 г натурального йогурта,
1 чайная ложка лимонного сока,
соль и молотый перец по вкусу.
Приготовление:
Снимите кожуру с огурца и нарежьте мякоть кубиками для удобства измельчения в блендере.
Очистите чеснок.
Измельчите в блендере йогурт, огурец и чеснок, добавьте лимонный сок, посолите и поперчите.
Заправьте салат получившейся смесью и храните её в холодильнике не более суток.