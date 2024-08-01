Готовим аппетитный гарнир с кубанским колоритом: запекаем картошку с салом

Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка с салом, запечённая в духовке, — простое и вкусное блюдо, которое не требует особых ингредиентов и навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, PDM

Вам понадобятся:

800 г картофеля,

250 г сала (вместо него можно использовать копчёную грудинку или бекон),

1 головка чеснока,

специи по вкусу,

немного подсолнечного масла.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель щёткой и не очищайте его. Сделайте на каждом клубне поперечные надрезы через каждые 6-7 мм, оставляя 1 см непрорезанным. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. В маленькой миске смешайте подсолнечное масло, душицу, копчёную паприку и чайную ложку соли. Добавьте перец и перемешайте. Разложите картофель на листах фольги, смажьте масляной смесью с помощью кисточки. Нарежьте сало тонкими ломтиками и распределите их по надрезам на картофеле. Выложите картофель на противень и запекайте при температуре 200 °C в течение 50 минут. Затем разверните клубни и запекайте ещё 5-7 минут под грилем до образования румяной корочки.

Подавайте картошку с салом прямо в фольге. Экспериментируйте со специями и травами для разнообразия вкуса.