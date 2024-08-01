Готовим аппетитный гарнир с кубанским колоритом: запекаем картошку с салом
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
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Картошка с салом, запечённая в духовке, — простое и вкусное блюдо, которое не требует особых ингредиентов и навыков.
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, PDM
Вам понадобятся:
- 800 г картофеля,
- 250 г сала (вместо него можно использовать копчёную грудинку или бекон),
- 1 головка чеснока,
- специи по вкусу,
- немного подсолнечного масла.
Приготовление:
- Тщательно вымойте картофель щёткой и не очищайте его. Сделайте на каждом клубне поперечные надрезы через каждые 6-7 мм, оставляя 1 см непрорезанным.
- Очистите чеснок и пропустите его через пресс. В маленькой миске смешайте подсолнечное масло, душицу, копчёную паприку и чайную ложку соли. Добавьте перец и перемешайте.
- Разложите картофель на листах фольги, смажьте масляной смесью с помощью кисточки.
- Нарежьте сало тонкими ломтиками и распределите их по надрезам на картофеле.
- Выложите картофель на противень и запекайте при температуре 200 °C в течение 50 минут. Затем разверните клубни и запекайте ещё 5-7 минут под грилем до образования румяной корочки.
Подавайте картошку с салом прямо в фольге. Экспериментируйте со специями и травами для разнообразия вкуса.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру