Готовим аппетитный гарнир с кубанским колоритом: запекаем картошку с салом

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Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо

1:23
Еда

Картошка с салом, запечённая в духовке, — простое и вкусное блюдо, которое не требует особых ингредиентов и навыков.

Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy, PDM

Вам понадобятся:

  • 800 г картофеля,
  • 250 г сала (вместо него можно использовать копчёную грудинку или бекон),
  • 1 головка чеснока,
  • специи по вкусу,
  • немного подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте картофель щёткой и не очищайте его. Сделайте на каждом клубне поперечные надрезы через каждые 6-7 мм, оставляя 1 см непрорезанным.
  2. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. В маленькой миске смешайте подсолнечное масло, душицу, копчёную паприку и чайную ложку соли. Добавьте перец и перемешайте.
  3. Разложите картофель на листах фольги, смажьте масляной смесью с помощью кисточки.
  4. Нарежьте сало тонкими ломтиками и распределите их по надрезам на картофеле.
  5. Выложите картофель на противень и запекайте при температуре 200 °C в течение 50 минут. Затем разверните клубни и запекайте ещё 5-7 минут под грилем до образования румяной корочки.

Подавайте картошку с салом прямо в фольге. Экспериментируйте со специями и травами для разнообразия вкуса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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