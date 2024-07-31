Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комик Гарик Харламов заявил, что они с Ковальчук планируют завести детей
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в аварии на электровелосипеде
Впервые человеку пересадили искусственное сердце не в качестве временной замены
Большинство автомобилистов не готовы тратить более 50 000 рублей на автопутешествия
Как избежать обострения варикоза летом: советы флеболога
Самое эффективное удобрение для огурцов в августе
Новые правила штрафов за остановку и манёвры на "зебре"
Артемий Лебедев заявил, что ни за что не будет спать с ровесницами
Кошки могут помнить своих хозяев длительное время
Сделайте свое ризотто уникальным на вкус: идеи приготовления

Какие ингредиенты можно добавить в ризотто

1:14
Еда

Ризотто — удивительное блюдо, которое может быть чрезвычайно универсальным. Вам просто нужно быть немного более креативными при его приготовлении.

Какие ингредиенты можно добавить в ризотто
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Вот несколько идей о том, как сделать ризотто удивительным и вкусным.

Разнообразие овощей

Рассмотрите возможность использования смеси овощей, таких как спаржа,  тыква или вяленые помидоры. Обжаривание овощей перед добавлением в ризотто усилит их вкус.

Грибы

Различные виды грибов, такие как шиитаке или белые грибы, могут привнести уникальный и насыщенный вкус в ваше блюдо.

Цедра и сок цитрусовых

Не просто цедра, а еще и немного цитрусового сока могут добавить яркости. 

Разнообразные сыры

Помимо пармезана, используйте другие сыры, такие как грюйер, голубой  или козий сыр. Они могут придать вашему ризотто кремовую текстуру.

Орехи и семечки

Поджаренные кедровые орешки, нарезанный миндаль или тыквенные семечки могут придать восхитительный хруст и ореховый вкус.

Морепродукты

Креветки, морские гребешки или даже омары могут превратить ваше ризотто в удивительное блюдо.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Комбриги ВСУ ради минутного успеха готовы положить огромное количество солдат
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
На Играх-2024 спортсмены жалуются на отсутствие рациона, богатого животными белками
Анна Семенович смогла скинуть 6,5 кг за 3 месяца при помощи препарата
Какие ингредиенты можно добавить в ризотто
Газета.Ru: нейросеть из ЛЭТИ выявляет болезнь Паркинсона по рисунку пациента
Журналист Отар Кушанашвили мучается от бессонницы во время болезни
Уставной капитал донецкой СК "Хатхор" повышен до 240 млн. рублей
Госдума сократила гарантийный срок для новостроек до трех лет
Актриса Чулпан Хаматова не захотела подходить к Алле Пугачёвой в Юрмале
Советы, как улучшить вкус растворимого кофе
Чем подкормить помидоры, чтобы повысить урожайность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников