Как сделать растворимый кофе приятным на вкус: советы по приготовлению

Советы, как улучшить вкус растворимого кофе

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди, которые любят кофе, как правило, не любят растворимый вариант из-за его вкуса, текстуры или отсутствия заваривания. Но часто они просто не знают, как сделать его вкусным.

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Правильная температура воды

В идеале температура воды для растворимого кофе должна быть примерно 90 градусов. Но чтобы кофе не приобрел горький вкус, дайте воде остыть в течение 30 секунд после закипания.

Количество кофе

Соблюдайте рекомендуемое соотношение кофе и воды, указанное на упаковке растворимого кофе. Как правило, это примерно одна чайная ложка кофе на 180-240 миллилитров воды.

Приготовление

Чтобы обеспечить равномерное распределение и полное растворение кофейных гранул, сначала налейте в чашку небольшое количество горячей воды. Добавьте растворимый кофе и хорошо перемешайте до полного растворения, прежде чем добавлять оставшуюся горячую воду.

Подсластители или ароматизаторы

При желании улучшите вкус растворимого кофе, добавив подсластители, такие как сахар, мед или ароматизированные сиропы. Чтобы добавить кофе насыщенности, подумайте о добавлении молока, сливок или немолочных альтернатив, таких как миндальное, соевое или овсяное молоко.

Специи

Усильте вкус растворимого кофе, добавив в него такие специи, как корица, мускатный орех или кардамон.

Вы можете посыпать щепотку любимой специи прямо в чашку или смешать ее с кофейными гранулами перед добавлением воды.