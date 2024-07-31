Удивите домочадцев необычными оладьями: рецепт морковной вкусности

Как приготовить вкусные и полезные морковные оладьи

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы устали от традиционных блюд и хотите попробовать что-то новое, обратите внимание на рецепт морковных оладий от эксперта Юлии Архиповой.

Фото: Openverse by Foodmoods, CC BY 2.0

Для их приготовления вам понадобятся одна средняя сладкая морковь, неполный стакан манки, немного пшеничной муки, стакан теплой воды, маленькая ложка дрожжей, большая ложка сахара и щепотка соли.

Начните с того, что очистите и натрите морковь. Далее соедините все сухие ингредиенты и перемешайте их. Затем добавьте воду, снова перемешайте и оставьте тесто под пленкой на полчаса. После этого добавьте морковь, перемешайте и дайте настояться несколько минут. Оладьи жарятся по три минуты с каждой стороны.

Этот простой рецепт позволит вам разнообразить ваше меню и порадовать близких новым вкусом.