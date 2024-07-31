Удивите домочадцев необычными оладьями: рецепт морковной вкусности

Если вы устали от традиционных блюд и хотите попробовать что-то новое, обратите внимание на рецепт морковных оладий от эксперта Юлии Архиповой.
Для их приготовления вам понадобятся одна средняя сладкая морковь, неполный стакан манки, немного пшеничной муки, стакан теплой воды, маленькая ложка дрожжей, большая ложка сахара и щепотка соли.
Начните с того, что очистите и натрите морковь. Далее соедините все сухие ингредиенты и перемешайте их. Затем добавьте воду, снова перемешайте и оставьте тесто под пленкой на полчаса. После этого добавьте морковь, перемешайте и дайте настояться несколько минут. Оладьи жарятся по три минуты с каждой стороны.
Этот простой рецепт позволит вам разнообразить ваше меню и порадовать близких новым вкусом.
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