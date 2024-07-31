Ваши блюда станут в разы вкуснее с этой луковой подливой

Как приготовить вкусную подливу из лука: пошаговый рецепт

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Подлива из лука — это простой и вкусный соус, который может значительно улучшить вкус любого блюда.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Повар Юлия Архипова поделилась рецептом, как приготовить этот соус на основе обычного лука. Для этого потребуется: 300 г лука, 50 г масла, 1 ст. ложка муки, стакан воды, 100 г сметаны средней жирности, 0.5 ч. ложки мускатного ореха и 1 ст. ложка паприки.

Процесс приготовления начинается с мелкой нарезки лука, который затем готовят на медленном огне с маслом около 10 минут. Далее добавляют муку, специи и соль, смешивают до однородности, затем вливают воду. После закипания добавляют сметану и перемешивают, готовят еще две минуты. После этого подлива готова к подаче.