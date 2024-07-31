Ваши блюда станут в разы вкуснее с этой луковой подливой

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Как приготовить вкусную подливу из лука: пошаговый рецепт

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Еда

Подлива из лука — это простой и вкусный соус, который может значительно улучшить вкус любого блюда.

Как приготовить вкусную подливу из лука: пошаговый рецепт
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Повар Юлия Архипова поделилась рецептом, как приготовить этот соус на основе обычного лука. Для этого потребуется: 300 г лука, 50 г масла, 1 ст. ложка муки, стакан воды, 100 г сметаны средней жирности, 0.5 ч. ложки мускатного ореха и 1 ст. ложка паприки.

Процесс приготовления начинается с мелкой нарезки лука, который затем готовят на медленном огне с маслом около 10 минут. Далее добавляют муку, специи и соль, смешивают до однородности, затем вливают воду. После закипания добавляют сметану и перемешивают, готовят еще две минуты. После этого подлива готова к подаче.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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