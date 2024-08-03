Как в ресторане: рецепт вкуснейших чесночных гренок
Рецепт восхитительных чесночных гренок
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Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейших чесночных гренок. Блюдо непременно порадует домочадцев. Рассказываем, как приготовить эту восхитительную закуску.
Фото: flickr.com by Игорь Хмиловский, PDM
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб — 500 г
- Оливковое масло — 200 мл
- Чеснок — 8 зубчиков
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Срезать корочки с бородинского хлеба. Нарезать его ломтиками.
- Одну половину зубчиков чеснока нарезать пластинками, а другую — пропустить через пресс.
- В миске смешать пропущенный через пресс чеснок, соль и немного оливкового масла.
- На сковороду налить оливковое масло. Добавить ранее нарезанный чеснок. Обжарить бородинский хлеб в смеси. Достаточно 5 минут.
- Натереть хлеб приготовленной массой из чеснока, соли и масла. Гренки готовы!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру