Должна попробовать каждая хозяйка: рецепт варенья из арбузных корок

Как приготовить варенье из арбузных корок — пошаговый рецепт

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

После приобретения арбуза не стоит избавляться от его корок. Оказывается, из них можно сделать варенье! Рассказываем, как его приготовить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Арбуз — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Сахар — 500 г

Вода — 500 мл

Приготовление: