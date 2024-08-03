Должна попробовать каждая хозяйка: рецепт варенья из арбузных корок
Как приготовить варенье из арбузных корок — пошаговый рецепт
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После приобретения арбуза не стоит избавляться от его корок. Оказывается, из них можно сделать варенье! Рассказываем, как его приготовить.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Арбуз — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Сахар — 500 г
- Вода — 500 мл
Приготовление:
- Очистить арбузные корки от верхней зелёной кожицы при помощи ножа или картофелечистки. Нарезать их маленькими кусочками.
- В кастрюлю налить воды. Положить в неё арбузные корки и сахар.
- Выжать сок из лимона. Добавить его в кастрюлю к другим ингредиентам.
- Варить до тех пор, пока вода не выкипит. Варенье готово!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру