Токсичная ягода: чем опасны подкрашенные химией арбузы и как распознать подделку

"АиФ": слишком яркая мякоть арбуза говорит о наличии опасной "химии"

3:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Арбузы можно увидеть на прилавках круглый год, однако стоит помнить, что это сезонная ягода, и не торопиться её покупать. Нередко продавцы, чтобы ускорить созревание, накачивают полосатую ягоду вредной химией. Эксперты рассказали tmn. aif.ru, чем опасны такие арбузы и как их распознать.

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Нитраты и красители

В России арбузы появляются в продаже уже в начале июня-июля. Их привозят из южных республик. Однако ранние плоды могут быть опасны: недобросовестные бахчеводы подкармливают их опасными добавками, чтобы ускорить созревание.

"Как правило, их накачивают нитратами и красителями. В человеческом теле они переходят в токсические соединения. Такие арбузы очень яркие, они имеют неестественно насыщенный цвет, а их внешняя зеленая корка блестит", — рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Жительница тюмени Ирина Кодельник, чья бабушка выращивала арбузы на юге России, рассказала, что бахчевые созревают не раньше начала-середины августа. Женщина поделилась неприятным опытом покупки раннего арбуза. По словам Ирины, дома обнаружилось, что мякоть у ягоды подозрительно яркая. Она отправила фото арбуза бабушке, которая предположила, что в мякоть добавлен краситель.

"Несмотря на опасения, мы с мужем все-таки рискнули попробовать арбуз. После первого же кусочка моя кожа начала покрываться пятнами. Через пару минут я почувствовала жуткую чесотку", — рассказала тюменка.

Женщина добавила, что несмотря на умение выбирать спелые арбузы на рынках, ей всё же иногда попадаются подделки, после которых у неё начинается аллергическая реакция. По мнению Ирины, дело в искусственных красителях. Один из продавцов фруктов рассказал ей, что недобросовестные торговцы накачивают мякоть арбузов раствором марганцовки с сахарным сиропом, чтобы получить насыщенный цвет.

Чем опасен "обколотый" арбуз

Эксперты предупреждают: требуйте у продавца бахчевых сертификат качества на продукцию. Если его нет, лучше купить полосатую ягоду в другом месте. Арбуз, напичканный химией, может привести к самым неприятным последствиям — от аллергии до острой формы отравления.

Врач-эндокринолог Людмила Синицына рассказала, что искусственные красители могут вызвать псевдоаллергию у взрослых и детей. Обычно она проявляется высыпаниями в виде крапивницы, жжением и зудом кожи.

"Такие крайне опасные добавки, как марганцовка, в лучшем случае приведут к головокружению и общей слабости. А в худшем — к ожогу желудочно-кишечного тракта, отёку дыхательных путей, рвоте, судороге, помутнению рассудка и бледности лица. Лечение таких отравлений проходит строго в больнице под наблюдением специалистов. Срок нахождения в стационаре может достигать двух месяцев", — отметила специалист.

Если вы купили подозрительный арбуз, его лучше отнести на экспертизу, посоветовала Синицына. Если она выявит наличие опасных для здоровья веществ, следует обратиться в Роспотребнадзор или в общество по защите прав потребителей.