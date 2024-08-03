Как правильно хранить орехи: многие даже не догадываются об этом

Советы, как правильно хранить орехи

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди не знают, как правильно хранить орехи, но есть несколько важных правил.

Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

Как правильно хранить орехи

Многие хранят орехи при комнатной температуре и совершают ошибку. Дело в том, что эти продукты богаты ненасыщенными жирами, которые быстро портятся. Это портит аромат и вкус орехов.

Хранить орехи лучше всего в герметичной стеклянной таре в холодильнике. Также можно хранить орехи в морозилке. Для этого используют специальную упаковку для заморозки продуктов.

Хранить орехи в холодильнике можно до 6 месяцев. Продукты будут храниться в морозильной камере около одного года.

Какие орехи имеют более длительный срок хранения

Как правило, менее жирные виды орехов хранятся лучше других, например, миндаль, фундук, кешью.

К жирным орехам относятся бразильские, макадамия и кедровые орехи.

Для хранения также важно наклеить наклейку с датой и годом, когда продукты были помещены в морозильную камеру или холодильник.