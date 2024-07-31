Пошаговый рецепт пышных сырников без яиц и муки: идеальное блюдо для завтрака

Лёгкий рецепт пышных сырников без яиц и муки

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления сырников по этому рецепту потребуется минимальное количество ингредиентов: творог, манная крупа, соль, сахар, ванилин и масло для жарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh, CC BY-SA 3.0

Ни яйца, ни мука здесь не нужны, а сырники выходят пышными и воздушными.

На 400 граммов творога понадобится 5 ложек манной крупы, две ложки сахара и щепотка соли. Мука заменяется манной крупой, предпочтительно использовать крупу из твердых сортов пшеницы.

Способ приготовления:

Смешиваем творог, манку и сахар. Взбиваем массу миксером. Если миксера нет, можно перетереть творог через сито, как это делали наши бабушки.

Для сырников важно использовать очень жирный творог, особенно если готовить без муки и яиц. Если творог суховат, добавьте ложку сметаны, кефира или сливок. Солим по вкусу, добавляем ванилин.

Оставляем массу на 20 минут, чтобы манка набухла.

Формируем сырники в виде шайбочек, обваливаем их в манке и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Посыпаем сахарной пудрой и подаём на стол с мёдом или сметаной.

Если сырники получились сухими, поместите их в кастрюлю, полейте растопленным сливочным маслом и протушите на медленном огне в течение 5 минут.