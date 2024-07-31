Как правильно приготовить свёклу для борща, чтобы суп был насыщенного цвета и аппетитного вида

Свёкла является одним из обязательных ингредиентов борща, придавая ему характерный ярко-красный цвет.
Однако чтобы добиться насыщенного цвета, нужно правильно приготовить этот корнеплод.
Многие начинающие кулинары допускают ошибку, варя свёклу прямо в борще. В результате суп получается бледно-красным, теряя свой аппетитный вид.
Как правильно готовить свёклу
Лучше всего готовить свёклу отдельно, будь то варка, жарка или тушение.
Ещё один способ - запечь свёклу в духовке, что придаст борщу более насыщенный вкус.
Нарезать или натереть свёклу следует после приготовления и добавить в готовящееся блюдо.
Таким образом, борщ с запечённой свёклой будет выглядеть ярче и иметь более интересный вкус.
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