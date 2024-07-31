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Как правильно приготовить свёклу для борща, чтобы суп был насыщенного цвета и аппетитного вида

Ошибка всех хозяек: как правильно готовить свёклу для яркого борща

0:52
Еда

Свёкла является одним из обязательных ингредиентов борща, придавая ему характерный ярко-красный цвет.

Ошибка всех хозяек: как правильно готовить свёклу для яркого борща
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Однако чтобы добиться насыщенного цвета, нужно правильно приготовить этот корнеплод.

Многие начинающие кулинары допускают ошибку, варя свёклу прямо в борще. В результате суп получается бледно-красным, теряя свой аппетитный вид.

Как правильно готовить свёклу

Лучше всего готовить свёклу отдельно, будь то варка, жарка или тушение. 

Ещё один способ - запечь свёклу в духовке, что придаст борщу более насыщенный вкус. 

Нарезать или натереть свёклу следует после приготовления и добавить в готовящееся блюдо.

Таким образом, борщ с запечённой свёклой будет выглядеть ярче и иметь более интересный вкус.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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