Как правильно приготовить свёклу для борща, чтобы суп был насыщенного цвета и аппетитного вида

Ошибка всех хозяек: как правильно готовить свёклу для яркого борща

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла является одним из обязательных ингредиентов борща, придавая ему характерный ярко-красный цвет.

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Однако чтобы добиться насыщенного цвета, нужно правильно приготовить этот корнеплод.

Многие начинающие кулинары допускают ошибку, варя свёклу прямо в борще. В результате суп получается бледно-красным, теряя свой аппетитный вид.

Как правильно готовить свёклу

Лучше всего готовить свёклу отдельно, будь то варка, жарка или тушение.

Ещё один способ - запечь свёклу в духовке, что придаст борщу более насыщенный вкус.

Нарезать или натереть свёклу следует после приготовления и добавить в готовящееся блюдо.

Таким образом, борщ с запечённой свёклой будет выглядеть ярче и иметь более интересный вкус.